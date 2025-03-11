مسلسل فهد البطل الحلقة 10، ميرنا نور الدين تصدم العوضي وأحمد عبد العزيز يقتل الشرشابي

مسلسل فهد البطل حلقة 10، شهدت الحلقة 10 من مسلسل فهد البطل للفنان أحمد العوضي في سباق رمضان 2025 أحداثًا مثيرة.

مسلسل فهد البطل حلقة 10

وشهدت الحلقة، صدمة أحمد العوضي “فهد” في كناريا، ميرنا نور الدين بعدما ذهب لكي يتقدم لها بعد قصة حب بينهما، وتفاجئ بظهور “مجدي بدر” في دور هاشم والذي قال إنه زوجها ولكنه كان مسجون، لتقوم كناريا بعدها بالإنكار وتخبر فهد أنه طليقها، فيقرر فهد الابتعاد عنها بعدما أخفت عنه هذه القصة ورفض الصلح معها.

وتتوالى الأحداث، وتطلب الحاجة فايزة الشبح والتي تقوم بدورها لوسي من فهد، أن يعمل لصالحها ضد توفيق التمساح، ويخبرها بجميع ما يفعله ويوافق علي طلبها.

وضمن أحداث الحلقة، يقرر “غلاب” أحمد عبد آلعزيز قتل الشرشابي “حميدي هيكل” كبير المطاريد وذلك بعدما قامت وفاء زوجة غلاب بالذهاب اليه لمعرفة حقيقة أولادها هل هم علي قيد الحياة أم فارقوا الحياة، ويأمر غلاب رجاله بوضع الشرشابي في قفص الديابة لكي يتخلص منه.

مسلسلات رمضان 2025 ، وكانت قد شهدت الحلقة 9 من مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي في سباق رمضان 2025 أحداثا مثيرة.

الحلقة 9 من مسلسل فهد البطل

وبدأت الحلقة 9 استكمالا للحلقة السابقة، بمواجهة شرسة بين فهد وغلاب عمه الذي قتل والده “حماد الجارحي” وكان سبب في تشريده هو وشقيقته، وفي مشهد مثير قام غلاب بصفع فهد وطرده من المنيا، وتمالك فهد أعصابه لكي يستطيع أن يسترجع حقه بطريقة ذكية.

وتتوالى الأحداث، ويصدم فهد “أحمد العوضي” كناريا ويخبرها بأنه يريد إنهاء علاقتهم بسبب المشكلات التي تحاصره في حياته من جميع النواحي، ولكنه يتراجع عن قراره ويطلب منها مقابلة أهلها لكي يتقدم لها.

وفي مشهد آخر، يقوم أحمد العوضي بإحراج عصام السقا بالكلام وقال له لا يتعرض لشقيقته ولا يتحدث معها، حيث إن فهد لا يعلم بأن صديقه ريكو يريد أن يتقدم لشقيقته.

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

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