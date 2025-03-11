قمة رمضانية ساخنة.. الزمالك يستضيف الأهلي الليلة.. اجتماع طارئ للقلعة الحمراء بشأن أزمة الحكام.. التشكيل المتوقع للفريقين.. وتاريخ المواجهات والقيمة التسويقية يرجحان كفة كتيبة كولر

تتجه أنظار كافة متابعي وعشاق الكرة المصرية مساء اليوم إلى ستاد القاهرة الدولي لمتابعة إحداث القمة 130 بين الأهلي والزمالك المقرر لها ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتشتعل الأجواء المحيطة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حيث يحيط اللقاء العديد من الأزمات التي جعلت الأجواء علي صفيح ساخن وعلي رأسها أزمة طاقم تحكيم المباراة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

اجتماع طارئ لـ الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة

ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا طارئًا في الحادية عشر صباح اليوم الثلاثاء لاتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات للحفاظ على حقوق الأهلي فيما يخص أزمة مباراة القمة.

ويأتي اجتماع النادي الأهلي بعد قرار اتحاد الكرة بإسناد مباراة القمة إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم محمود بسيوني، خاصة وأن الأهلي طالب في بيان سابق له بضرورة تعيين طاقم تحكيم أجنبي للمباراة.

وكان النادي الأهلي أرسل خطابًا مساء امس الاثنين للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه من الأخير التأكيد على إقامة مباراة القمة في وجود طاقم تحكيم أجنبي، وأن يتحمل اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة مسئولياتهما تجاه أي رؤى أخرى تنال من نجاح المسابقة واستكمالها في أجواء عادلة.

وجاء في الخطاب أن المعلومات التي وردت إلى النادي الأهلي من الأطراف المعنية تشير إلى قيام رابطة الأندية المحترفة بإبلاغ اتحاد الكرة بتحملها كافة التكاليف المالية لاستقدام الحكام الأجانب، خاصة أن النادي رفع عشرات المذكرات لاتحاد الكرة من قبل، طالبًا فيها تطوير منظومة التحكيم وإيقاف الأخطاء التحكيمية "الفجة" التي تؤثر في نتائج المباريات دون جدوى.

وأبدى النادي الأهلي، أسفه الشديد لعدم التنسيق الكامل في هذا الشأن بين اتحاد الكرة والرابطة، بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإقامة مباراة القمة في وجود تحكيم أجنبي.

واستقر الثنائي السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي والبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك علي تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة بين القطبين في القمة 130.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الزمالك

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك اليوم الثلاثاء في الدوري.

وجاء التشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأشرف داري ومصطفى العش.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات.

الهجوم: أشرف بن شرقي ووسام أبو علي وجراديشار.

تشكيل الزمالك الأقرب لمباراة الأهلي

فيما استقر البرتغالي بيسيرو مدرب الزمالك عن تشكيل الفارس الابيض لمباراته ضد الأهلي في قمة الثلاثاء.

وجاء التشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: عمر جابر- صلاح مصدق - الونش - حسام عبد المجيد - محمود بنتايج.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - ناصر ماهر - سيف الجزيري.

القيمة السوقية لـ الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

وتبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، ويعد الثلاثي وسام أبو علي وإمام عاشور وأشرف بن شرقي أغلى ثلاثة لاعبين في القلعة الحمراء بقيمة 3.5 مليون يورو لكل منهم.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 15.55 مليون يورو، ويعد أحمد سيد زيزو أغلى لاعب في قائمة الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو، وفي المركز الثاني نبيل عماد دونجا بقيمة 1.3 مليون يورو، ويأتي حسام عبد المجيد ثالثا بقيمة 600 ألف يورو.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن الأهلي أكثر من ضعف القيمة السوقية للزمالك، بينما زيزو هو أغلى لاعب في قائمة الفريقين.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان

مواجهات الأهلي والزمالك خلال شهر رمضان هي صدام متكرر بين القطبين، حيث التقى الفريقان من قبل في 14 قمة، قبل القمة 130 المقرر أن تقام بينهما يوم الثلاثاء المقبل.

وشهدت هذه اللقاءات تفوقا أهلاويا في مباريات القمة، حيث نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز في سبع لقاءات، بينما فاز الزمالك في ثلاث مواجهات فقط في الشهر الكريم، حل التعادل بين القطبين في 4 لقاءات.

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