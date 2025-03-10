كم نقطة يحتاجها ليفربول لحسم لقب البريميرليج بعد تعثر أرسنال؟

الدوري الإنجليزي، يحتاج ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، إلى 5 انتصارات وتعادل واحد فقط لحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.

ويحتاج الريدز إلى 16 نقطة كحد أقصى ليتوج باللقب قبل المواجهات المتبقية للفريق بالبريميرليج بعد تعادل أرسنال الوصيف مع مانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ 28 من الدوري الانجليزي.

مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز



2 أبريل، ليفربول ضد إيفرتون.

6 أبريل، فولهام ضد ليفربول.

13 أبريل، ليفربول ضد وست هام.

20 أبريل، ليستر سيتي ضد ليفربول.

27 أبريل، ليفربول ضد توتنهام.

3 مايو، تشيلسي ضد ليفربول ضد تشيلسي.

10 مايو، ليفربول ضد آرسنال.

18 مايو، برايتون ضد ليفربول.

25 مايو، ليفربول ضد كريستال بالاس.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول 70 نقطة

2- آرسنال 55 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4- تشيلسي 49 نقطة

5- مانشستر سيتي 47 نقطة

6- برايتون 46 نقطة

7- أستون فيلا 45 نقطة

8- بورنموث 44 نقطة

9- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة

10- فولهام 42 نقطة

11- كريستال بالاس 39 نقطة

12- برينتفورد 38 نقطة

13- توتنهام هوتسبير 34 نقطة

14- مانشستر يونايتد 34 نقطة

15- إيفرتون 33 نقطة

16- وست هام يونايتد 33 نقطة

17- وولفرهامبتون 23 نقطة

18- إبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامبتون 9 نقاط



جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

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