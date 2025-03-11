نيوكاسل يتخطى وست هام بصعوبة في الدوري الإنجليزي ويعزز حظوظه الأوروبية

تقدم فريق نيوكاسل يونايتد للمركز السادس في البريميرليج، بفوزه الصعب على مضيفه وست هام يونايتد (1/0)، مساء الإثنين، في إطار المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.

هدف مباراة وست هام ونيوكاسل وترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويدين نيوكاسل بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه البرازيلي، برونو جيمارايش، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 63.

ورفع الانتصار رصيد نيوكاسل إلى 47 نقطة، في المركز السادس بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الخامس، بينما توقف رصيد وست هام عند 33 نقطة، في المركز السادس عشر.

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، بفارق 15 نقطة عن آرسنال الوصيف، بينما يحل نوتينجهام فورست ثالثا برصيد 51 نقطة، ثم تشيلسي رابعا برصيد 49 نقطة.

وسجل نيوكاسل اليوم انتصاره الرابع عشر، في البريميرليج هذا الموسم، مقابل 5 تعادلات و9 هزائم.

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