الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نيوكاسل يتخطى وست هام بصعوبة في الدوري الإنجليزي ويعزز حظوظه الأوروبية

نيوكاسل يونايتد،
نيوكاسل يونايتد، فيتو

تقدم فريق نيوكاسل يونايتد للمركز السادس في البريميرليج، بفوزه الصعب على مضيفه وست هام يونايتد (1/0)، مساء الإثنين، في إطار المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.

 

هدف مباراة وست هام ونيوكاسل وترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي 

ويدين نيوكاسل بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه البرازيلي، برونو جيمارايش، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 63.

ورفع الانتصار رصيد نيوكاسل إلى 47 نقطة، في المركز السادس بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الخامس، بينما توقف رصيد وست هام عند 33 نقطة، في المركز السادس عشر.

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، بفارق 15 نقطة عن آرسنال الوصيف، بينما يحل نوتينجهام فورست ثالثا برصيد 51 نقطة، ثم تشيلسي رابعا برصيد 49 نقطة.

وسجل نيوكاسل اليوم انتصاره الرابع عشر، في البريميرليج هذا الموسم، مقابل 5 تعادلات و9 هزائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيوكاسل يونايتد نيوكاسل وست هام البريميرليج الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

خليفة محمد صلاح، توتنهام ينافس ليفربول على صفقة أفريقية

ليفربول يبتعد بالصدارة، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة وست هام ونيوكاسل

الدوري الإنجليزي، هدف كوكوريلا يمنح تشيلسي فوزا مستحقا أمام ليستر سيتي (صور)

توتنهام يخطف تعادلا مثيرا أمام بورنموث 2/2 في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

اجتماع عاجل لـ الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة

القبض على فرد الأمن المسؤول عن كلب الحراسة الذي عقر طالبة بجامعة القاهرة

مصطفى يونس يكشف مفاجأة بشأن فشل صفقة انتقال زيزو للأهلي

درجات الحرارة تتجاوز الثلاثينات، موجة حارة تضرب البلاد بدءا من الثلاثاء

خدع مبارك ونصب على الإخوان، فضيحة جديدة تلاحق أيمن نور مستريح أسطنبول

اتحاد الكرة يوضح في بيان رسمي موقفه من أزمة حكام القمة 130

دينك إيه؟ رد صادم وغير متوقع من يوسف زيدان

حقيقة خناقة محمد صلاح وأرنولد في تدريبات ليفربول

منوعات

المزيد

خبيرة لغة جسد: نظرات حب خجولة بين ويليام وكيت في يوم الكومنولث

أوكرانيا تطلق نظاما إلكترونيا لتسهيل زراعة القنب الصناعي

دراسة تكشف وجود صلة بين النوم ساعات طويلة وزيادة خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

الرائحة الكريهة وامتلاء 11 مرحاضا بالفضلات يسبب كارثة على متن طائرة هندية بأمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين؟

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

القبض على مصطفى شعبان في الحلقة 9 من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الحمل والولادة في اليوم الحادي عشر من رمضان 2025

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، الزبير بن العوام "حواري رسول الله"

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر: رمضان شهر الانتصارات للمسلمين قديمًا وحديثًا

المزيد
الجريدة الرسمية