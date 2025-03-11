الثلاثاء 11 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة 11 من أثينا

مسلسل أثينا
مسلسل أثينا

مسلسلات رمضان 2025، تعرض الحلقة 11 من مسلسل أثينا اليوم الثلاثاء  عبر قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، والإعادة 1:15 مساء.

 

وشهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل أثينا مشادة كلامية بين نادين وحبيبها السابق بسبب عدم وقوفه بجانب صديقة له وقرر فضحها على السوشيال ميديا.

 

ويقوم نبيل عيسي بكشف سر نادين وأنها لم تحصل علي دبلومة إعلام وصحافة التحقيقات من الخارج كما قالت، ويؤكد لها أنه تركها تعمل في الجامعة لأنهم يريدون صحفية لديها خبرات عملية وليست نظرية فقط.

 

وتقوم زوجة والد نادين التي تلعب دورها سلوي محمد علي لأنها لم تجد أي شخص تتحدث معه عن شقيقتها مي، وتتذكر عن طريق الفلاش باك ما حدث لها أثناء تغطيتها للحرب.


وتظهر الحلقة 10 من أحداث مسلسل أثينا أن هشام خطاب وراء برنامج أثينا ويقوم بمراسلته ومعرفته.كل شىء يريدها، كما يتم الاعتداء علي يوسف وسرقة جميع الهاردات الخاصة به.

ويتم إنتشار فيديو من الحساب الرسمي لمي تؤكد خلاله أنها تعاني من اكتئاب حاد، وأنها تريد الانتحار لتذهب لحبيبها محمود.

وتقوم الدكتورة إيمان "سوسن بدر" بدخول ابنها لمصحة علاج الإدمان بسبب تناوله المخدرات، وأنها تخاف من الفضيحة التي تلحق بيهم.

 

الحلقة الحلقة التاسعة من مسلسل أثينا 

 

وشهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل أثينا، بحث نادين عن خيوط جديدة لبرنامج أثينا، وتلتقي بإحدى الطالبات المسئولين عن البرنامج.

 

بينما تقوم إيمان السعداوي "سوسن بدر" عميدة الجامعة باتهام مروان بأنه من قام بتسريب وسرقة الامتحانات، وتتفق مع والد مروان أن يدفع أموال كثيرة كى لا يتم وقف نجله عن دخول الجامعة، بينما تظهر فيديوهات جديدة لمحمود الذي أنهى حياته في أول حلقة من العمل، وهو يؤكد لمي أن هناك تضحيات كثيرة.

 

 

وتتعاون ريهام حجاج من خلال مسلسل أثينا مع المخرج يحيي إسماعيل والسيناريست محمد ناير، بعدما كانت تتعاون من قبل مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز من خلال عدد من الأعمال الدرامية التي عرضت في الأعوام الماضية.

 

يشارك في بطولة مسلسل أثينا أحمد مجدي ونبيل عيسى وسوسن بدر، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، ويعرض على عدد من القنوات الفضائية في شهر رمضان.

 

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