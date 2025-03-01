السبت 01 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل أثينا لريهام حجاج

ريهام حجاج
ريهام حجاج

يعرض مسلسل "أثينا" الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، على قناة "الحياة" في تمام الساعة 8:15 مساء، ويعاد عرضه في تمام الساعة 1:15 مساء.


وتشهد أحداث مسلسل أثينا محاولة قتل ريهام حجاج على يد إحدى العصابات، ولكن يتم إنقاذها خلال أحداث العمل.

ريهام حجاج تواصل تصوير أثينا 


وتواصل ريهام حجاج والفنان نبيل عيسى تصوير أحداث دورهما في مسلسل أثينا، المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025.

وخلال أحداث العمل تنشأ بينهما علاقة حب، ويبدأ نبيل عيسى في مساعدتها في شغل البرمجة.

وتلعب ريهام حجاج خلال أحداث العمل شخصية صحفية تهتم بعالم السوشيال ميديا، وتدور أحداث العمل  في إطار اجتماعي تشويقي، يتناول سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها في حياتنا.

وتتعاون ريهام حجاج من خلال مسلسل أثينا مع المخرج يحيي إسماعيل والسيناريست محمد ناير، بعدما كانت تتعاون من قبل مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز من خلال عدد من الأعمال الدرامية التي عرضت في الأعوام الماضية.

ويشارك في بطولة مسلسل أثينا  أحمد مجدي وسوسن بدر، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، وسوف يعرض على عدد من القنوات الفضائية في شهر رمضان.

مسلسل صدفة لريهام حجاج


وشاركت ريهام حجاج في موسم رمضان الماضي بمسلسل "صدفة"، الذي كانت تدور أحداثه حول  المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

وتواصل ريهام حجاج حتى الآن تصوير عدد من مشاهدها في مسلسل أثينا، ومن المقرر أن يستمر التصوير لما يقرب من 3 أيام.

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