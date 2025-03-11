وتقابل حبيب 10، نيكول سابا تظهر الجانب الآخر لشخصية رقية

مسلسلات رمضان 2025، عرضت الحلقة العاشرة من مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وعدد كبير من النجوم وشهدت الحلقة عددا من التحولات والأحداث القوية.



بدأت الحلقة بدخول "نيكول سابا – رقية العسكري" عائلة "ابو العزم بشكل رسمي وتواجدت في فيلا أبو العزم في لقاء عائلي وأعلن أبو العزم عن أنها ستتواجد في الشركة بشكل رسمي بنسبة 33% وأن الوضع الجديد يتطلب ذلك.



في لقاء تعارف بين عائلة أبو العزم وعائلة الجيار بمنزل الجيار قبل خطوبة "إنجي وحازم" تطلب"رقية" من "يوسف" أن تتواجد "ليل" في اللقاء لمعرفة علاقتها ومدى تقاربها من "إنجي" لتحديد كيف ستكون العلاقة الفترة القادمة.



وشهدت الحلقة ظهور الجانب الآخر من شخصية رقية العسكري، فبعد أن وجدت ليل منكسرة في لقاء التعارف تطلب من يوسف أن تتحدث معها بشكل من أشكال التعاطف وتقول له إنها تريد الحديث معها لإخبارها أنها ليست السبب في ما حدث وبعد رفض يوسف تتوجه لليل وتتحدث معها لكن ليل ترفض ذلك وتوجه لها الضربة.



مسلسل وتقابل حبيب الحلقة التاسعة

دارت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل وتقابل حبيب حول يوسف الذي يحاول إقناع ليل بالدخول إلى المنزل والتحدث والتفاهم معه.

ويؤكد يوسف أنه مستعد لترك المنزل لها وللبنات، معتبرًا أن هذا من أبسط حقوقها، كما يمنحها مهلة للتفكير في الأمر، لكن ليل تتخذ قرارها النهائي بالطلاق، وتخبر والدتها بذلك.

بعد ذلك، تتحدث جدها مع والد يوسف، ليتم الطلاق رسميًا، وعقب الطلاق، تشعر رقية العسكري بسعادة غامرة بعد سماعها الخبر، أما ليل، فبعد لحظات من الطلاق، وبينما كانت إلى جوار شقيقتها ووالدتها وجدها، تخبرها شقيقتها فرح بأن يوسف لديه ابن من رقية، وأنهما متزوجان منذ سنوات، مما يتسبب في انهيار ليل تمامًا.

وتمر الأيام، وتبقى ليل في المنزل مع بناتها، ثم تلتقي بفارس في أحد الأيام، فيخبرها أن ابنه ليس في حالة جيدة، تعرض ليل مساعدتها فيما يتعلق بأمر آدم، وتقترح عليه أن يقضي ابنه وقتًا مع بناتها، وهو ما يتم بالفعل، مما يؤدي إلى تحسن حالته النفسية تدريجيًا.

على الجانب الآخر، يقضي يوسف وقتًا طويلًا مع رقية، بعكس السابق، حيث بدأ يتقرب منها ويقضي معها وقتًا ممتعًا، وفي الوقت ذاته يقضي بعض الوقت في العمل.

بعد مرور فترة، يأتي فارس ليشكر ليل، ويؤكد لها أن حالة ابنه النفسية تحسنت كثيرًا، ويشعر بالامتنان لدورها في ذلك.

في هذه الأثناء، يتقدم حازم لخطبة إنجي، حيث يتم الاحتفال بالخطوبة بمشاركة العائلتين، أما ابن فارس، فبينما كان في حفل تابع للمدرسة، أعلنت إحدى المعلمات بأن الأمهات يجب أن يتحضرن لمرافقة الأبناء على المسرح، مما جعل فارس يشعر بالحزن العميق على ابنه، الذي فقد والدته بطريقة مأساوية، لكن المفاجأة الكبرى كانت ظهور ليل، حيث تجلس إلى جواره وتبتسم.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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