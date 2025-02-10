ارتفاع حصيلة ضحايا حافلة الموت بجواتيمالا وإعلان الحداد (فيديو)

توفي 51 شخصا على الأقل، الاثنين، إثر سقوط حافلة من أعلى جسر في ضواحي عاصمة جواتيمالا.

حصيلة ضحايا حافلة الموت بجواتيمالا

وكانت الحافلة المزدحمة في طريقها من بلدة سان أوجستين أكاساغواستلان نحو العاصمة عندما انحرفت عن جسر بليس، أحد الجسور الرئيسية على الطريق السريع، وسقطت من ارتفاع يقارب 20 مترًا.

وترك الناجون عالقين داخل الحطام بينما عملت فرق الإنقاذ طوال الصباح لإخراجهم.

وأكد كارلوس هيرنانديز، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في المدينة، أن الضحايا شملوا 36 رجلًا و15 امرأة، وقد تم نقل جثثهم إلى مشرحة مؤقتة. وأظهرت صور مروعة نشرها المسعفون الحافلة مغمورة جزئيًا ومحاطة بجثث الضحايا.

رئيس جواتيمالا يعلن ثلاثة أيام من الحداد الوطني

وأعلن رئيس جواتيمالا، برناردو أريفالو، ثلاثة أيام من الحداد الوطني، كما قام بتعبئة الجيش وفرق الاستجابة للكوارث لدعم عمليات الإنقاذ والإغاثة.

🔴#URGENTE



🇬🇹| Las autoridades hablan de al menos 46 personas muertas tras el accidente de tránsito registrado en la zona 6 de Guatemala este lunes.#NewsOnDemand pic.twitter.com/6AvuwAqewG — News On Demand (@OnDemand_News) February 10, 2025

وقال أريفالو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أعبر عن تضامني مع عائلات الضحايا الذين استيقظوا اليوم على أخبار مفجعة. ألمهم هو ألمي".

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