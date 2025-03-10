لاعبو الأهلي يتنبأون لنجم الفريق بالتسجيل في شباك الزمالك

الأهلي، تنبأ عدد من لاعبي الأهلي لزميلهم المغربي بالتسجيل في شباك الزمالك خلال مباراة القمة المرتقبة غدا في الدوري.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن عددا من لاعبي الأهلي توقع أن يجدد المغربي أشرف بن شرقي تسجيله في شباك الزمالك غدا في القمة 130 بعد أن سبق وسجل في مباراة الفريقين في الدور الأول والذي انتهى بالتعادل ١-١.

قال مصدر داخل الأهلي إن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق سيكون جاهزا للتواجد في قائمة الفريق في مباراة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا المحدد لها يوم ١ أبريل القادم على ستاد القاهرة بعد تعافي اللاعب تماما من الإصابة في عضلة السمانة حيث يتم تجهيز اللاعب حاليا لاستعادة عافيته البدنية بعد غيابه الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.

قال مصدر داخل الأهلي إن ياسر إبراهيم مدافع الفريق سيكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الهلال السوداني بعد تعافي اللاعب من الإصابة في العضلة الخلفية.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك غدا الثلاثاء في الدوري.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة واشرف داري ومصطفى العش

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات

الهجوم: أشرف بن شرقي ووسام أبو علي وجراديشار

يفاضل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بين الثنائي كريم الدبيس ومصطفى العش لاختيار أحدهما لقيادة الجبهة اليسرى أمام الزمالك في القمة 130 غدا على ستاد القاهرة حيث يحسم المران الأخير اليوم اللاعب المنتظر أن يتواجد في تشكيل الفريق الأساسي.

كما كشف مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي حقيقة وجود خلاف بين مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي حارس المرمى بسبب رغبة المدير الفني في عدم الاعتماد على قائد الأهلي في مباراة القمة غدا أمام الزمالك.

وقال: أنباء غير صحيحة على الإطلاق ومحمد الشناوي سيتواجد أساسيا في تشكيل الأهلي غدا أمام الزمالك وكولر لم يدخل في اي صدام مع اللاعب كما زعم البعض والأمور مستقرة تماما.

كما حرص محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي علي عقد جلسة مع لاعبي الاهلي من أجل تحفيزهم لمباراة القمة أمام الزمالك غدا.

ونقل رمضان رسالة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بشأن أهمية الفوز في مباراة الغد من أجل قطع خطوة مهمة في رحلة الحفاظ على اللقب مؤكدا ثقة الجميع داخل الأهلي في قدرات اللاعبين والجهاز الفني لحصد نقاط المباراة.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق المسائي استعدادا لمواجهة الزمالك غدا.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تحضيراته لمباراة الزمالك المقرر لها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز غدا الثلاثاء.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وقاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه في مران قوي أمس بعد انتهاء الراحة سلبية من التدريبات والتي حصل عليها الفريق لمدة يومين.

جدول مباريات الأهلي في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري

وحددت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتى نهاية النسخة الحالية.

وجاءت مباريات الأهلي على النحو التالي:

الأهلي والزمالك الثلاثاء ١١ مارس ٩.٣٠ مساء

الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء

الأهلي وبتروجيت الأربعاء ٣٠ أبريل ٧ مساء

الأهلي وحرس الحدود الأحد ٤ مايو ٧ مساء

الأهلي والمصري الخميس ٨ مايو ٩ مساء

الأهلي وسيراميكا الثلاثاء ١٣ مايو ٤ مساء

الأهلي والبنك الأهلي السبت ١٧ مايو ٧ مساء

الأهلي وفاركو ٢٨ مايو التوقيت يحدد لاحقًا

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