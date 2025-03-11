بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (صور)

افتتح المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس ليالي رمضان الثقافية (أهلا رمضان) مساء اليوم، وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (15) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (16) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (17) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (18) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (19) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (20) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (21) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (22) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (23) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (24)

وانطلقت أولى فعاليات المركز القومي لثقافة الطفل بعنوان "احتفالات ذكرى نصر العاشر من رمضان"، والتي تأتي ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وضمن احتفالات وزارة الثقافة خلال شهر رمضان والتي تقام تحت شعار '"من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور".

تفاصيل انطلاق ليالي رمضان الثقافية بالسيدة زينب

واستقبل حفل الافتتاح الجمهور بعروض التنورة والكعب العالي، وديفليه للزي الفرعوني والفلاحي، والذي تفاعل معه الجمهور وخصوصًا الأطفال.

ومن ناحية أخرى، افتتح الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، معرض المنتجات الفنية والإبداعية لأطفال المركز القومى لثقافة الطفل.

بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (25) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (26) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (27) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (28) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (29) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (30) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (31) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (32) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (33) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (34)

وقدمت عددًا من الفقرات الفنية التى قدمت مجموعة من الأغاني الوطنية لفريق "كورال سلام" بقيادة المايسترو وائل عوض، ثم أعقبها عرض استعراضي على أغاني وطنية لفريق "بنات وبس" الاستعراضي بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار.

وعرض فيلم عن حرب أكتوبر للمركز القومي للسينما بالقاعة متعددة الأغراض، بالإضافة إلى تقديم عدد من الأنشطة الفنية وورش تنمية المهارات ذوي الهمم.

وقدمت فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة عروضها للجمهور، حيث شاركت في حفل الافتتاح فرق البحيرة للإنشاد الديني، بورسعيد للفنون الشعبية، مواهب المحلة، ثم شعبة الإنشاد الديني التابع لقطاع الفنون الشعبية واختتم المسرح فقراته بعروض السيرك القومي، التي يحبها الأطفال.

بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (1) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (2) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (3) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (4) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (5) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (6) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (7) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (8) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (9) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (10)

وعلى الجانب الأخر استمرت الاحتفالات على المسرح الصغير بعرض أوبريت "النور والظل" فكرة وإخراج أحمد جابر، تلاه عرض الأراجوز، ثم عروض فريق كروكي لعرائس الماريونت بقيادة الفنان خالد الخريبي واختتم المسرح فعالياته بفقرة المهرج.

ليالي رمضان الثقافية بالسيدة زينب

جدير بالذكر أن ليالي رمضان الثقافية (أهلا رمضان) تستمر بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، يوميًّا حتى ٢١رمضان الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٥.

بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (11) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (12) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (13) بالتنورة والأزياء الفلكلورية، القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي رمضان بالسيدة زينب (14)

ويشارك فيها وزارة الأوقاف، وزارة البيئة، وزارة التربية والتعليم، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، صندوق التنمية الثقافية، قطاع الإنتاج الثقافي، دار الكتب والوثائق القومية، قطاع الفنون الشعبية، المركز القومي للسينما، العلاقات الثقافية الخارجية، وتقدم جميع الفعاليات بالحديقة الثقافية مجانا للجمهور.

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