الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

يوسف زيدان: أنا أول من استخدم مصطلح الديانة الإبراهيمية أكاديميا

يوسف زيدان، فيتو
يوسف زيدان، فيتو

أكد الكاتب والمفكر يوسف زيدان، أنه كان أول من استخدم مصطلح "الديانة الإبراهيمية" لأسباب أكاديمية وبحثية، وليس للدلالة على وجود دين بهذا الاسم، مشيرًا إلى أن مشروعا عن وجود الأديان تحت هذا المفهوم غير موجود، ولا يوجد حديث عنه.

 

طقوس وتشريعات وعبادات الديانة 

وأضاف زيدان، خلال لقائه في برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، أن الديانة ليست مجرد فكرة تُنشأ، بل تتكون من عقائد وطقوس وتشريعات وعبادات.

 

تأثير الدين وسيطرته على الإنسان

وأوضح: أن الدين لعب دورًا في السيطرة منذ خروج الإنسان من الكهف قبل ملايين السنين، واستمر تأثيره عبر القبائل والديانات المبكرة حتى يومنا هذا، ويظل تأثير الدين وسيطرته على الإنسان في المستقبل وخلال الفترات المقبلة ولن يتوقف".

 

يوسف زيدان: أفضل تسمية الأديان بالرسالية 

وأشار الدكتور يوسف زيدان، إلى أن كل الديانات تُعتبر سماوية، لكنه يرى أن الأفضل تسميتها "أديانًا رسالية"، حيث إن بعض الديانات تعتمد على التلقي المباشر مثل الغنوصية، بينما تقوم الأديان الرسالية على وجود رسول يبلغ رسالته للبشرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يوسف زيدان الديانة الإبراهيمية الاديان أميرة بدر قناة النهار الدكتور يوسف زيدان

مواد متعلقة

دينك إيه؟ رد صادم وغير متوقع من يوسف زيدان

يوسف زيدان: إسرائيل طلبتني أقدم محاضرات في تل أبيب وهذا شرطي الوحيد

معنديش قصة حب عاطفية، يوسف زيدان: لم أفشل في حياتي الزوجية

الأكثر قراءة

مصطفى يونس يكشف مفاجأة بشأن فشل صفقة انتقال زيزو للأهلي

درجات الحرارة تتجاوز الثلاثينات، موجة حارة تضرب البلاد بدءا من الثلاثاء

خفة دم وموهبة مكة محمد صلاح تلفت الأنظار في مسلسل كامل العدد++

انقلاب سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز وأخري أجرة بالطريق الزراعي بالقليوبية (صور)

دينك إيه؟ رد صادم وغير متوقع من يوسف زيدان

أحمد كريمة: على المرأة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من الفاحشة

سابته قبل الفرح بأسبوع، هدى الإتربى تدخل في نوبة بكاء بسبب خطيبها(فيديو)

نجل الشهيد أحمد المنسي: أبي كان حافظا للقرآن وحريصا على هذه العادة (فيديو)

منوعات

المزيد

خبيرة لغة جسد: نظرات حب خجولة بين ويليام وكيت في يوم الكومنولث

أوكرانيا تطلق نظاما إلكترونيا لتسهيل زراعة القنب الصناعي

دراسة تكشف وجود صلة بين النوم ساعات طويلة وزيادة خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

الرائحة الكريهة وامتلاء 11 مرحاضا بالفضلات يسبب كارثة على متن طائرة هندية بأمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين؟

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

القبض على مصطفى شعبان في الحلقة 9 من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، الزبير بن العوام "حواري رسول الله"

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر: رمضان شهر الانتصارات للمسلمين قديمًا وحديثًا

الإفتاء توضح حكم إمساك المرأة عن المفطرات إذا طهرت من الحيض في نهار رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية