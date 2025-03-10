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رياضة

الدوري الإيطالي، لاتسيو يتعادل 1-1 أمام أودينيزي في الشوط الأول

لاتسيو الايطالي،
لاتسيو الايطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة لاتسيو الإيطالي أمام أودينيزي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب الأولمبيكو، ضمن مواجهات الجولة 28 من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم. 

أعلن الجهاز الفني لفريق لاتسيو بقيادة ماركو باروني ويلتقي فريق نادي لاتسيو امام منافسه اودينيزى ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

تشكيل لاتسيو أمام أودينيزي

وجاء التشكيل الرسمي لفريق لاتسيو أمام أودينيزي كالتالي:

في حراسة المرمي: بروفيديل.

خط الدفاع: ماروسيتش - رومانيولي - جيلا - لاتزاري.

خط الوسط: فيسينو - جندوزي - ديا

خط الهجوم: ايساكسون - زاكايني - تشاونا.

أودينيزي الإيطالي، فيتو
أودينيزي الإيطالي، فيتو

تشكيل أودينيزي أمام لاتسيو

دخل فريق أودينيزي المباراة بتشكيل مكون من:

مادوكو أوكوي - كرستينسين - جاكا بيجول - عمر سوليت - كينجسلي أوهيزييو - كارلستروم - ساندي لوفريك - يورجن إيكيلينكامب - حسان كامارا - لوكا - توفين 

ويسعي فريق لاتسيو للفوز امام اودينيزى للعودة للمربع الذهبي مره اخري لحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ويملك فريق نادي لاتسيو 50 نقطة من 27 مباراة بفارق نقطتين عن يوفينتوس والذي يملك 52 نقطة من 28 مواجهة.

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