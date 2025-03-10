الإثنين 10 مارس 2025
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حوادث

بينهم محام، تجديد حبس 3 أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة وسرقوا مالك كافيتريا بالهرم

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي معارضات الجيزة بحبس 3 أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة وسرقوا مالك كافيتريا بمنطقة الهرم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.


البداية كانت بتلقي العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارًا من المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، يفيد بحضور عبد الله (44 عامًا)، صاحب كافيتريا، إلى القسم لتحرير محضر، أفاد فيه بأنه أثناء قيادته لسيارته، استوقفه 3 أشخاص وطلبوا منه تحقيق الشخصية، مدّعين أنهم ضباط شرطة، ثم استولوا على سيارته ومبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه.


بالبحث والتحري، وفحص كاميرات المراقبة، واستخدام التقنيات الحديثة، تمكن فريق البحث من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وهم: (معتز. ه)، وعُثر بحوزته على كارنيه مزور، وسلاح أبيض (سكين)، و5 تذاكر هيروين، و(هشام. ر) 30 عامًا، عاطل عن العمل، و(أحمد. ص) 40 عامًا، محامٍ.


بمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة، كما اعترف المتهم الأول بحيازته للمخدرات والسلاح الأبيض، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة، التي أصدرت قرارها السابق.

 

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