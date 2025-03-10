خبير اقتصادي: 3.6 تريليون دولار قيمة عجز ميزانية الولايات المتحدة سنويًا

كشف الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، أستاذ القانون التجاري الدولي: إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم العديد من المصانع لتصنيع قطاع غيار القطارات والسيارات.

استثمارات الصين في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

وأشار “سعيد” خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن الصين قادرة بقوة على الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، خاصة مع سعي الولايات المتحدة الأمريكية لقطع طريق التجارة مع بكين.

حرب اقتصادية شديدة بين الدول الكبرى

وأضاف، أن هناك حربًا اقتصادية شديدة جدًا تدور حول العالم بين الدول الكبرى، مستمرة منذ عدة سنوات، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تُعاني من عجز سنوي يُقدر بـ3600 مليار دولار، ولهذا تطبع أمريكا مئات المليارات لسد هذا العجز، بسبب عدم وجود إنتاج كاف في أمريكا.

نسبة التضخم في الصين

وأوضح أن الصين على عكس الولايات المتحدة؛ فلديها إنتاج متزايد ونسبة التضخم في بكين تصل لصفر، والعديد من المنتجات تنخفض، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تواجه التوسع الصيني في الإنتاج من خلال محاولة تعطيل بكين، خاصة وأن أمريكا لا تملك ثقافة التشغيل الشعبوي الموجودة في الصين.



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