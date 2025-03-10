جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة خفير داخل مزرعة بمنشأة القناطر

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة ، من جهودها لحل غموض العثور على جثة خفير داخل مزرعة بمنشأة القناطر .

العثور على جثة خفير

وكشف الفحص المبدئى، بانه عثر على جثة الغفير به طلق نارى، داخل مزرعة، ونقلت الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة.

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