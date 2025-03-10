الإثنين 10 مارس 2025
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حوادث

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة خفير داخل مزرعة بمنشأة القناطر

جثة
جثة

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة ، من جهودها لحل غموض العثور على  جثة خفير داخل مزرعة بمنشأة القناطر .

 العثور على جثة خفير

 

وكشف الفحص المبدئى، بانه عثر على جثة الغفير به طلق نارى، داخل مزرعة، ونقلت الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة.

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