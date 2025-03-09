معنديش قصة حب عاطفية، يوسف زيدان: لم أفشل في حياتي الزوجية

أكد الدكتور يوسف زيدان، أنه لم يفشل في حياته الزوجية بل نجح وأنجب 3 أبناء، موضحا أن الحب عاطفة والزواج مؤسسة اجتماعية وقد يتفقان وقد لا يتفقان، وعقب: "لو بطلنا نحب نموت وحاليا أنا مفيش عندي قصة حب عاطفية".

وأشار يوسف زيدان، خلال حواره ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، إلى أنهم يوم افتتاح مؤسسة تكوين كل عضو من الأعضاء المؤسسين قالوا كلمة عن مستقبل تكوين فأحد الأعضاء تحدث مداعبا بأن تكوين ستفشل، بينما قال هو إنها محاولة وإذا نجحت ستكون خيرا لتغيير الواقع.

ووصف يوسف زيدان، ما حدث من تحريف تصريحاته هو وأعضاء مؤسسة تكوين خلال البداية بأنها حالة "استعباط"، متابعا: "حصل ترديد كلام أننا جايين نهدم العقيدة الإسلامية واحنا 5 أو 6 أفراد هنعمل محاضرات تهدم الدين ولو كده كان اتهدم من زمان".

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