الإثنين 10 مارس 2025
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خارج الحدود

متظاهرون يطوقون مقر وزارة جيش الاحتلال بتل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسرى

عائلات الأسري الإسرائيليين،
عائلات الأسري الإسرائيليين، فيتو

أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الإثنين، بأن مئات المتظاهرين يطوقون مقر وزارة جيش الاحتلال بتل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسري الإسرائيليين.

 

تحديد مهلة زمنية لمفاوضات صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

في سياق متصل، قال ستيف ويتكوف، مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط، إنه من الضروري تحديد مهلة زمنية لمفاوضات صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

جاء هذا التصريح في حديثه لشبكة "فوكس نيوز" قبل مغادرته إلى الدوحة للانضمام إلى الوسطاء، الذين يقودون جهود الوساطة في هذه القضية الحساسة.

وفي ذات السياق، أكد ويتكوف على موقف الإدارة الأمريكية الثابت، مشددًا على ضرورة أن "تتخلى حماس عن أسلحتها، وألا تعيد تسليح نفسها، وأن تترك الأسلحة وتغادر غزة".

وأضاف: "أعتقد أنه ليس لديهم بديل آخر سوى المغادرة، وإذا غادروا، فكل شيء سيكون على الطاولة بالنسبة لنا".

 

المفاوضات مع حماس كانت "مؤقتة" ولم تحقق أي نتائج ملموسة

وفي سياق متصل، أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات للصحفيين إلى أن المفاوضات التي أجراها المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى، آدم بوهلر، مع حماس كانت "مؤقتة" ولم تحقق أي نتائج ملموسة حتى الآن.

وأضاف روبيو أن القناة الرئيسية التي ستواصل الولايات المتحدة من خلالها دفع صفقة الأسرى ستكون عبر المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بالتعاون مع الوسطاء.

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