الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 10 أطنان لحوم مستوردة منتهية الصلاحية بالقليوبية

حملة مكبرة بالقليوبية،فيتو
حملة مكبرة بالقليوبية،فيتو

قام جهاز حماية المستهلك بـالقليوبية  بالاشتراك والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بدائرة مركز قليوب ومديرية الطب البيطرى ومفتشى التموين بادارة قليوب وضبط كميات لحوم مستوردة تقدر  بـ ١٠ طن  مخزنة بثلاجة مواد غذائية على طريق مصر اسكندريه الزراعى قبل طرحها للبيع بالأسواق. 

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يضعان حجر الأساس لتطوير شارع الرشاح

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يضعان حجر الأساس لإنشاء حضانة متطورة لتجميع السيارات المضبوطة

حملة من القليوبية على أماكن بيع السلع بالقليوبية

تم توجيه حملة من جهاز حماية المستهلك برئاسة يوسف سلامة مدير جهاز حماية المستهلك بالقليوبية وخالد حسن مدير التحريات والتنسيق مع الجهات التنفيذية برئاسة اللواء وائل طاهر رئيس مجلس مدينة قليوب.

جاءت الحملة تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن مراقبة وضبط الأسواق وفي إطار توجيه محافظ  القليوبية المهندس ايمن عطيه وبحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ 
وتم تحرير محاضر بتلك الواقعة وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس ايمن عطية الطريق الزراعي حماية المستهلك بالقليوبية طريق مصر اسكندرية الزراعى طريق مصر إسكندرية

مواد متعلقة

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يضعان حجر الأساس لتطوير شارع الرشاح

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يضعان حجر الأساس لإنشاء حضانة متطورة لتجميع السيارات المضبوطة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات ببنها

المؤبد لـ 4 عاطلين لاتهامهم بسرقة سيارة من شخص بالإكراه في القليوبية

الأكثر قراءة

خفة دم وموهبة مكة محمد صلاح تلفت الأنظار في مسلسل كامل العدد++

لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة اليوم

نجل الشهيد أحمد المنسي: أبي كان حافظا للقرآن وحريصا على هذه العادة (فيديو)

مسلسل إش إش الحلقة 11، زواج مي عمر وماجد المصري

فتاة تسأل: هل لعاب الكلب ينقض الوضوء؟ رد حاسم من علي جمعة

السيسي: انتصار العاشر من رمضان يذكرنا بصلابة الشعب وقدرته على صد العدوان

صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار

تشكيل الزمالك الأقرب لمباراة الأهلي في القمة 130

منوعات

المزيد

أوكرانيا تطلق نظاما إلكترونيا لتسهيل زراعة القنب الصناعي

دراسة تكشف وجود صلة بين النوم ساعات طويلة وزيادة خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

الرائحة الكريهة وامتلاء 11 مرحاضا بالفضلات يسبب كارثة على متن طائرة هندية بأمريكا (فيديو)

الصين تطلق قمرا صناعيا تجريبيا للاتصالات

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 10-3-2025

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

حياة الملاجئ والمحلل فى المقدمة.. 8 قضايا تناقشها دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، مكحول بن أبي مسلم "إمام أهل الشام"

ما موقف الإسلام من التنمر وهل يعصم الصيام الحقيقي صاحبه منه ؟ وزير الأوقاف السابق يرد

عمرو خالد: حياتنا مليئة بالأوجاع والتحديات وهذه طريقة الوصول لأحسن العيش (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية