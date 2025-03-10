ضبط 10 أطنان لحوم مستوردة منتهية الصلاحية بالقليوبية

قام جهاز حماية المستهلك بـالقليوبية بالاشتراك والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بدائرة مركز قليوب ومديرية الطب البيطرى ومفتشى التموين بادارة قليوب وضبط كميات لحوم مستوردة تقدر بـ ١٠ طن مخزنة بثلاجة مواد غذائية على طريق مصر اسكندريه الزراعى قبل طرحها للبيع بالأسواق.

حملة من القليوبية على أماكن بيع السلع بالقليوبية

تم توجيه حملة من جهاز حماية المستهلك برئاسة يوسف سلامة مدير جهاز حماية المستهلك بالقليوبية وخالد حسن مدير التحريات والتنسيق مع الجهات التنفيذية برئاسة اللواء وائل طاهر رئيس مجلس مدينة قليوب.

جاءت الحملة تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن مراقبة وضبط الأسواق وفي إطار توجيه محافظ القليوبية المهندس ايمن عطيه وبحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ

وتم تحرير محاضر بتلك الواقعة وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

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