هدى الإتربي: نبيلة عبيد مثلي الأعلى وسعيدة بلقب "نجمة المراهقين"

ردت الفنانة هدى الإتربي، على سؤال «أنتِ نجمة المراهقين وفرحانة بده؟!»، وقالت: "أنا فرحانة بده أوي، وبجد لما يوقفوني في الشارع وهم عندهم 18 و20 سنة ببقى في منتهى السعادة".

هدى الإتربي: ممتنة لجيل المراهقين

وأضافت "الإتربي"، في حوارها ببرنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "مين اللي قال إني مش بتاعة كل الأعمار؟ لكني ممتنة جدا لهذا الجيل".

هدى الإتربي: نبيلة عبيد مثلي الأعلى

وتابعت هدى الإتربي: "وبالنسبة إلى الفنانة التي أتمنى أن أصبح مثلها، فأنا أتمنى أن أحصل على شيء من كل فنانة مميزة مثل يسرا ومنة شلبي ومنى زكي، وبالنسبة إلى مثلي الأعلى، فأنا أحب نيللي كريم وهند صبري، ومثلي الأعلى في التمثيل والإحساس أمام الكاميرا نبيلة عبيد".

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