الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هدى الإتربي: نبيلة عبيد مثلي الأعلى وسعيدة بلقب "نجمة المراهقين"

هدى الإتربي، فيتو
هدى الإتربي، فيتو

ردت الفنانة هدى الإتربي، على سؤال «أنتِ نجمة المراهقين وفرحانة بده؟!»، وقالت: "أنا فرحانة بده أوي، وبجد لما يوقفوني في الشارع وهم عندهم 18 و20 سنة ببقى في منتهى السعادة".

 

هدى الإتربي: ممتنة لجيل المراهقين

وأضافت "الإتربي"، في حوارها ببرنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "مين اللي قال إني مش بتاعة كل الأعمار؟ لكني ممتنة جدا لهذا الجيل".

 

هدى الإتربي: نبيلة عبيد مثلي الأعلى

وتابعت هدى الإتربي: "وبالنسبة إلى الفنانة التي أتمنى أن أصبح مثلها، فأنا أتمنى أن أحصل على شيء من كل فنانة مميزة مثل يسرا ومنة شلبي ومنى زكي، وبالنسبة إلى مثلي الأعلى، فأنا أحب نيللي كريم وهند صبري، ومثلي الأعلى في التمثيل والإحساس أمام الكاميرا نبيلة عبيد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هدي الاتربي الفنانة هدى الاتربي برنامج العرافة نبيلة عبيد منى زكي يسرا

مواد متعلقة

هدى الإتربي: أنا قنبلة الجيل .. وهبقى سيدة الشاشة في زمني (فيديو)

"بتعتمدي على جسمك عشان التريند والنجومية"؟ إجابة صادمة من هدى الإتربي (فيديو)

حالة رعب وهلع، هدى الإتربي تنشر لقطات من مشاركتها في برنامج "رامز إيلون مصر" (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

محمد حسين يعقوب يتصدر مواقع التواصل بعد صلاته التراويح اليوم بالجامع الأزهر (صورة)

عمرو أديب يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل مباراة القمة

بعد تغريمه واستبعاده من القمة، شلبي يحذف بايو "لاعبا في الزمالك" من حساباته

مصطفى يونس يكشف سر فشل كل محاولات الصلح مع الخطيب

اتحاد الكرة، مباراة الأهلي والزمالك بحكام مصريين

الاحتلال: سوريا جسرنا إلى الفرات وستبقى دولة منزوعة السلاح

حريق هائل بمزرعة دواجن في طنطا

منتخب مصر يخسر 3-1 أمام جنوب إفريقيا ويودع تصفيات بطولة الأمم للمحليين

منوعات

المزيد

هجوم لاذع على الأمير هاري وميجان ماركل لهذا السبب

دراسة تكشف أداة فعّالة لمكافحة وحدة الأطفال وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية

السكك الحديدية في ألمانيا تدفع تعويضات بالملايين لهذا السبب

الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصحابة ومناقب آل البيت، أسماء بنت أبي بكر "ذات النطاقين"

درس التراويح بالجامع الأزهر: استثمار الوقت في الطاعات سبيل الفلاح

ما حكم صيام وصلاة المرأة غير المحجبة؟، الإفتاء تحسم الجدل(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية