سابته قبل الفرح بأسبوع، هدى الإتربى تدخل في نوبة بكاء بسبب خطيبها(فيديو)

دخلت الفنانة هدى الإتربي، في نوبة بكاء على الهواء، بعد تذكرها خطيبها الذي توفى بعدما تركته قبل حفل الزفاف بأسبوع.

قصة حب هدى الإتربي

وقالت هدى الإتربي خلال الجزء الثاني من لقائها ببرنامج "العرافة" المذاع على قناتي النهار والمحور:"كنت في علاقة حب قوية مع منتج من أهم المنتجين على الساحة، واتخطبنا بعد قصة حب طويلة".

سبب ترك هدى الإتربي خطيبها

وتابعت:"قبل فرحنا بأسبوع حصل مشكلة كبيرة بسبب الشغل بتاعي، وتركنا بعض بعد لما كان فستان فرحي متعلق وبيتي مفروش ودعوة الفرح مرسلة للناس كلها".

وأضافت:"بعد لما تركنا بعض والفرح متعملش جالي اكتئاب وقعدت أتعالج منه لفترة طويلة، هو مكنش قادر يتعامل مع المشاكل اللى هتقابلنا في الشغل، وكان أي مشكلة بتحصل كنا بنلاقي نفسنا إحنا الاتنين أطراف قدام بعض، وده بسبب عدم تصالح مع فكرة أنه هيتجوز ممثلة، مع إنه منتج وابن المجال".

ولفتت:"طلب مني أترك التمثيل، وقال لي التمثيل هيعمل لنا مشكلة في حياتنا فقلت له انت جاي تكتشف ده قبل الفرح بأسبوع، كان بيننا قصة حب كبيرة، وبعدين قال لي أنا مقدرش اتحمل وأواجه المشكلات دي معاكي، لا تسيبي الشغل يا إما نسيب بعض إما الشغل أو الزواج، فقلت له مش هقدر أخد قرار اسيبك ولا أسيب شغلي".

هدى الأتربي، فيتو

معاناة هدى الإتربي من الاكتئاب

وواصلت:"قلت له أنا ملتزمة بعقود في شغلي قال لي بكرة الالتزامات دي تبقى مش موجودة واعتبري مش موقعة حاجة، قلت له خد القرار وبلغني يا تتركني في شغلي يا ننفصل عن بعض، فكان رده أنا اعتبرت إنك بعتيني وتركني وكمل في حياته وتزوج وبعدها توفى بعد لما تركنا بعض بحوالي 3 سنوات، ومريت بفترة اكتئاب جعلتني تاركة التمثيل حوالي سنة ودخلت في نوبات غضب فظيعة، وأصبت باكتئاب حاد وكنت باخد أدوية تسببت لي في تعب وسمنة واضطريت أعمل عملية كبيرة لم تكتمل، وهو توفى وحاليا في دار الحق".



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