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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد: كارثة صحية وراء تحذيرات هيئة الدواء.. وتفاصيل أكبر حركة ترقيات للموظفين

فيتو
فيتو

تكشف فيتو في عددها الجديد كواليس وأسرار أبرز الملفات الساخنة على الساحة، إلى جانب تحقيقات حصرية وحوارات خاصة تكشف خفايا الأحداث الجارية.

كما تقرأون في العدد:

🔹 عصام كامل يكتب: انتخابات الصحفيين..تداول ممتع للسلطة

🔹 تفاصيل أكبر حركة ترقيات مرتقبة للموظفين

🔹 مفتي الجمهورية لـ«فيتو»: الفتاوى المتشددة تنشر التطرف والكراهية.. أجندات خارجية تروج للإلحاد بين الشباب

🔹 إلهام شاهين: لا تشابه بين «سيد الناس» و«جعفر العمدة»

🔹 بالأرقام.. بزنس النجوم في إعلانات رمضان

🔹 مصطفى شعبان: نور الشريف وراء موافقتى على «حكيم باشا»

🔹 معركة الردع النووي.. ماكرون يتحدى بوتين ويقود أوروبا في مواجهة روسيا

🔹 الدواء فيه سم قاتل.. كارثة صحية  وراء تحذيرات الهيئة من بعض الأدوية.. العقاقير المغشوشة تهدد حياة الأطفال ومرضى الأورام

كل هذا وأكثر تجدونه في فيتو.. ترقبوا التفاصيل الكاملة

العدد 55 من جريدة فيتو 
العدد 55 من جريدة فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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