الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هدى الإتربي: أنا قنبلة الجيل .. وهبقى سيدة الشاشة في زمني (فيديو)

هدى الأتربي، فيتو
هدى الأتربي، فيتو

هدى الإتربى، قالت الفنانة هدى الإتربي:"لا  أرى الفن أو الجمال تسببا في أن أصبح تريند، ولم أقدم فنًا ولم أحصل على فرصة حتى يتم الحكم علي".

 

لقب هدى الإتربي

وأضافت "الإتربي"، في حوارها  ببرنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "أنا كهدى في التريند أو قنبلة الجيل، لأن الناس لقبوني بذلك، ما الأسباب؟ لا أعرف على وجه التحديد".

 

موهبة سعاد حسني ولقب السندريلا

وتابعت هدى الإتربي، "لماذا لُقبت سعاد حسني بالسندريلا؟ هل من أجل شكلها وجسمها فقط؟ ولكن سعاد حسني كانت تتمتع بالموهبة الكبيرة".

 

حظوظ سعاد حسني 

وأشارت إلى أنها تعتبر الفنانة الراحلة سعاد حسني محطوظة بسبب حصولها على فرصة حقيقية لإظهار مواهبها: "سعاد حسني حصلت على بطولة في فيلم حسن ونعيمة، لكن إحنا مظلومين، ودلوقتي بقينا في وقت مفيهوش المخرجين والمؤلفين بتوع زمان، إحنا كجيل قاعدين بنخلق فرصنا".

 

وأضافت:"التريند هو أكثر شخص يبحث الناس عنه أو يشاهدونه، وأنا مش أكثر السيدات جمالا أو حلاوة، وفي بنات أحلى وأجمل مني، ولكن الجمال مش هو اللي مخليني تريند، أنا تريند لأني الأكثر بحثا".

وتابعت: "بالنسبة إلى قنبلة الجيل، فأنا سعيدة به، وأرى أنه لقب مثل مارلين مونرو الشرق أو السندريلا أو سيدة الشاشة، وهي ألقاب يطلقها الناس على الفنانين".

وبسؤالها عن لقب سيدة الشاشة، ردت هدى الإتربي: "أنا لست سيدة الشاشة، ومفيش حد بياخد لقب الثاني، وأتوقع إني ممكن أبقى سيدة الشاشة في زمني".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هدي الاتربي الفنانة هدى الاتربي سعاد حسني السندريلا مارلين مونرو

مواد متعلقة

حالة رعب وهلع، هدى الإتربي تنشر لقطات من مشاركتها في برنامج "رامز إيلون مصر" (فيديو)

مسلسلات رمضان 2025، هدي الإتربي تنافس مشاهير تيك توك في "العتاولة 2"
ads

الأكثر قراءة

بعد تغريمه واستبعاده من القمة، شلبي يحذف بايو "لاعبا في الزمالك" من حساباته

غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام الزمالك في القمة 130

اتخانق مع زميله وغادر الاستاد أثناء المباراة، الزمالك يغرم مصطفى شلبي ويستبعده من القمة

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2025

بيان عاجل من أحمد الشرع بشأن أحداث سوريا الأخيرة

إعلان مستشفى الناس يخطف قلوب الجمهور في رمضان (فيديو)

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على رايو فاليكانو 2-1 في شوط أول مثير

طالبة تسأل: لو فيه حد ميت وأنا حطيت صورته على الواتساب، هل كده يكون بيتعذب في قبره؟

منوعات

المزيد

دراسة تكشف أداة فعّالة لمكافحة وحدة الأطفال وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية

السكك الحديدية في ألمانيا تدفع تعويضات بالملايين لهذا السبب

الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع القراءة من المحمول يثير الجدل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، طاووس بن كيسان "واعظ الملوك"

عقوق الآباء والأبناء، مفتي الجمهورية يوضح أسبابه وآثاره وسبل العلاج

علي جمعة: ملك السيئات لا يسجل الذنب إلا بعد 6 ساعات "فيديو"

المزيد
الجريدة الرسمية