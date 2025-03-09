هدى الإتربي: أنا قنبلة الجيل .. وهبقى سيدة الشاشة في زمني (فيديو)

هدى الإتربى، قالت الفنانة هدى الإتربي:"لا أرى الفن أو الجمال تسببا في أن أصبح تريند، ولم أقدم فنًا ولم أحصل على فرصة حتى يتم الحكم علي".

لقب هدى الإتربي

وأضافت "الإتربي"، في حوارها ببرنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "أنا كهدى في التريند أو قنبلة الجيل، لأن الناس لقبوني بذلك، ما الأسباب؟ لا أعرف على وجه التحديد".

موهبة سعاد حسني ولقب السندريلا

وتابعت هدى الإتربي، "لماذا لُقبت سعاد حسني بالسندريلا؟ هل من أجل شكلها وجسمها فقط؟ ولكن سعاد حسني كانت تتمتع بالموهبة الكبيرة".

حظوظ سعاد حسني

وأشارت إلى أنها تعتبر الفنانة الراحلة سعاد حسني محطوظة بسبب حصولها على فرصة حقيقية لإظهار مواهبها: "سعاد حسني حصلت على بطولة في فيلم حسن ونعيمة، لكن إحنا مظلومين، ودلوقتي بقينا في وقت مفيهوش المخرجين والمؤلفين بتوع زمان، إحنا كجيل قاعدين بنخلق فرصنا".

وأضافت:"التريند هو أكثر شخص يبحث الناس عنه أو يشاهدونه، وأنا مش أكثر السيدات جمالا أو حلاوة، وفي بنات أحلى وأجمل مني، ولكن الجمال مش هو اللي مخليني تريند، أنا تريند لأني الأكثر بحثا".

وتابعت: "بالنسبة إلى قنبلة الجيل، فأنا سعيدة به، وأرى أنه لقب مثل مارلين مونرو الشرق أو السندريلا أو سيدة الشاشة، وهي ألقاب يطلقها الناس على الفنانين".

وبسؤالها عن لقب سيدة الشاشة، ردت هدى الإتربي: "أنا لست سيدة الشاشة، ومفيش حد بياخد لقب الثاني، وأتوقع إني ممكن أبقى سيدة الشاشة في زمني".



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