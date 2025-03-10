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اقتصاد

وزير المالية يكشف مواعيد إطلاق حزم التسهيلات القادمة في الضرائب العقارية والجمارك

وزير المالية،فيتو
وزير المالية،فيتو

كشف أحمد كجوك وزير المالية، مواعيد إطلاق حزمة التسهيلات في الضرائب العقارية والجمارك، بجانب موعد إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.

وقال وزير المالية خلال لقائه اليوم بالصحفيين، إنه من المقرر إطلاق حزمة التسهيلات في الضرائب العقارية والجمارك العام الجاري، بينما سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية العام المالي المقبل.

وكان  وزير المالية، أكد اليوم أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق خلال اجتماعه الذي يقام حاليا على صرف شريحة القرض لمصر، والتي تأتي بقيمة 1.2 مليار دولار.


وكان صندوق النقد الدولي، أدرج مصر على جدول أعمال الصندوق اليوم الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار، وهو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.

وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بالسياسات التي تتبعها الحكومة المصرية، قائلة: "نحن مرتاحون جدا لحزمة الإصلاحات في مصر. التعديلات التي أجريت جاءت لتعكس الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، لكن الأهداف الأساسية لم تتغير".

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