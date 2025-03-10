دوري أبطال آسيا، السد القطري يتقدم 3-1 أمام الوصل في الشوط الأول

دوري أبطال آسيا، انتهى الشوط الأول من مباراة السد القطري أمام ضيفه الوصل الإماراتي بتقدم الفريق الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة

تقدم الوصل الإماراتي بهدف مبكر في الدقيقة 10 عن طريق فابيو ليما، ثم تعادل السد في الدقيقة 27 عن طريق مصطفى مشعل، قبل أن ينجح سونج هيون جونج في تسجيل الهدف الثاني للسد في الدقيقة 30، وفي الدقيقة 37 يعزز أكرم عفيف تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثالث، لينتهي الشوط الأول بتقدم السد بثلاثة أهداف مقابل هدف.



تشكيل السد أمام الوصل

دخل فريق السد القطري مباراته أمام الوصل الإماراتى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: طارق سلمان، باولو أوتافيو، خوخي بوعلام، رومان سايس.

خط الوسط: محمد كمارا، محمد وعد، مصطفى طارق، يوسف عطال.

خط الهجوم: كريستو جونزاليس، أكرم عفيف.

ويحل الوصل الإماراتى ضيفا على نظيره السد القطري، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 /2025.

الوصل الإماراتي، فيتو

نتيجة مباراة الذهاب بين الوصل والسد

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم علي صالح للوصل قبل أن يتعادل عبد الله اليزيدي للسد.



تشكيل الوصل ضد السد المتوقع

وأعلن المدرب الصربي ميلوش مدرب الوصل تشكيل فريقه في مباراة السد القطري والذي يضم كل من:

حراسة المرمى: خالد السناني.

خط الدفاع: رودريجو دي ألميدا، سفيان بوفتيني، جيونج سيونج هيون، أكسيس بيريز.

خط الوسط: سياكا سيديبي، نيكولاس خيمينيز، جيرونيمو بوبليتي.

خط الهجوم: ليما، جواو بيدرو، علي صالح.

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