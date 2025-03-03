الإثنين 03 مارس 2025
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رياضة

الوصل يتعادل مع السد 1/1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

الوصل والسد، فيتو
الوصل والسد، فيتو

تعادل فريق الوصل الإماراتي مع ضيفه السد القطري بنتيجة (1-1)، على استاد زعبيل بدبي، مساء اليوم الإثنين، ضمن ذهاب الدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل هدف الوصل، علي صالح في الدقيقة 3، وهدف السد سجله عبد الله اليزيدي في الدقيقة 67.

وتبقى فرصة الفريقين قوية في التأهل إلى ربع النهائي عندما يلتقيان في الإياب يوم 10 مارس الجاري، على إستاد جاسم بن حمد بالدوحة.

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الوصل الإماراتي السد القطري دوري أبطال آسيا للنخبة دوري أبطال آسيا

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