الوصل يتعادل مع السد 1/1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

تعادل فريق الوصل الإماراتي مع ضيفه السد القطري بنتيجة (1-1)، على استاد زعبيل بدبي، مساء اليوم الإثنين، ضمن ذهاب الدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل هدف الوصل، علي صالح في الدقيقة 3، وهدف السد سجله عبد الله اليزيدي في الدقيقة 67.

وتبقى فرصة الفريقين قوية في التأهل إلى ربع النهائي عندما يلتقيان في الإياب يوم 10 مارس الجاري، على إستاد جاسم بن حمد بالدوحة.

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