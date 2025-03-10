دوري أبطال آسيا، تشكيل مباراة السد القطري والوصل الإماراتي

دوري أبطال آسيا، أعلن فيليكس سانشيز المدير الفني لفريق السد القطري تشكيلة فريقه لمواجهة الوصل الإماراتى في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يتجدد اللقاء بين الكبيرين في قمة نارية.

تشكيل السد أمام الوصل

يدخل فري السد القطري مباراته أمام الوصل الإماراتى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: طارق سلمان، باولو أوتافيو، خوخي بوعلام، رومان سايس.

خط الوسط: محمد كمارا، محمد وعد، مصطفى طارق، يوسف عطال.

خط الهجوم: كريستو جونزاليس، أكرم عفيف.

ويحل الوصل الإماراتى ضيفا على نظيره السد القطري، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 /2025.

نتيجة مباراة الذهاب بين الوصل والسد

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم علي صالح للوصل قبل أن يتعادل عبد الله اليزيدي للسد.

الوصل الاماراتي، فيتو

تشكيل الوصل ضد السد المتوقع

وأعلن المدرب الصربي ميلوش مدرب الوصل تشكيل فريقه في مباراة السد القطري والذي يضم كل من:

حراسة المرمى: خالد السناني.

الدفاع: سفيان بوفتيني – سيونج هيونج – ألكسيس بيريز – رودريجو.

الوسط: سياكا– نيكولاس خيمنيز– بوبليتي.

الهجوم: فابيو ليما– جواو بيدرو– علي صالح.

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