خليفة محمد صلاح، توتنهام ينافس ليفربول على صفقة أفريقية

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الإثنين، بأن نادي توتنهام يعتزم الدخول في سباق كبير مع ليفربول، بشأن صفقة صيفية مهمة من البريميرليج.

نجم غانا يثير الصراع بين ليفربول وتوتنهام

ويدرس ليفربول، التعاقد مع الدولي الغاني أنطوان سيمينيو، جناح فريق بورنموث، في حال لم يتوصل لاتفاق مع نجمه المصري محمد صلاح بشأن التجديد.

وبحسب شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، فإن توتنهام ينوي ضم سيمينيو، حتى لو فشل في التأهل إلى البطولات الأوروبية

ومع ذلك، أشار التقرير، إلى أن ليفربول يتمتع بأفضلية بسبب موسمه القوي واقترابه من تحقيق لقب البريميرليج، وبالتالي قد يصبح خيارا أكثر جاذبية للاعب الباحث عن فرصة للعب في فريق ينافس على البطولات.

سيمينيو بديل محمد صلاح في ليفربول

وقد أوصى مايكل أوين، مهاجم ليفربول السابق، بالتعاقد مع سيمينيو إذا رحل محمد صلاح، نظرا لقدراته التهديفية ومهاراته في اللعب على الأطراف.

ويسعى توتنهام لإتمام الصفقة سريعا، والتوصل لاتفاق مع اللاعب وناديه، قبل أن يتفرغ ليفربول لحسم الصفقة.

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