مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 10، ياسمين عبد العزيز تضرب نيكول سابا أمام عائلة أبو العزم

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل وتقابل حبيب حول ليل التي تواصل احتضان آدم، ابن فارس الصغير، أثناء تقديمه لمسرحيته على المسرح، حيث يشعر آدم تجاهها وكأنها والدته، وبعد انتهاء الحفل، يعبر فارس عن امتنانه الكبير لليل، ولكن لاحقًا، يلتقي بوالدته إجلال (أنوشكا) التي تلومه على ما حدث، معتبرة أن الموقف لم يكن لطيفًا، وكان من الأفضل أن تقوم هي أو جدة آدم بهذا الدور.

يوضح لها فارس أن العلاقة بين آدم وبينها غير حميمية، وأن والدة زوجته المتوفاة مريضة وتتلقى العلاج خارج مصر.

ومع تطور الأحداث، تبدأ ليل في الاعتماد على فارس بشكل كبير، حيث تستشيره في قراراتها وتلجأ إليه في مختلف الأمور، حتى أنها تستشيره في أمر ذهابها إلى “الجيم”.

وفي أحد الأيام، أثناء تناولها الغداء مع شقيقتها فرح في أحد المطاعم، تذهب فرح إلى الحمام، حيث تلتقي بشقيقة رقية العسكري، ما يؤدي إلى نشوب شجار بينهما، وتتدخل ليل لفض الشجار، وبعد ذلك، أثناء مغادرتهما، ترى يوسف برفقة زوجته، فتركض البنات تجاهه، إلا أنها بعد ذلك تقرر الابتعاد.

من ناحية أخرى، أصبحت رقية العسكري تملك 33% من أسهم شركة أبو العزم عقب اجتماع عائلي، وتقرر رقية دعوة ليل لحضور حفل خطوبة حازم وإنجي، وذلك للتأكد من حديث شهد التي تخبرها أن ليل وإنجي على علاقة قوية.

وتأتي إجلال وحازم لدعوتها وتحاول ليل التهرب من الدعوة، لكنها تفاجأ عندما تحتضنها إجلال، الأمر الذي يثير استغرابها الشديد، وتتواصل مع فارس لأخذ رأيه، فينصحها بالحضور.

وبالفعل، تقرر ايا الذهاب رغم شعورها بالحزن، وخلال الحفل، تتعمد رقية العسكري استفزاز ليل، حيث تتعامل أمام الجميع عن زوجها يوسف بطريقة ودودة لإثارة غيرتها، ثم تخبره بأن ليل “صعبانة عليها"، وتصر على أن تذهب للتحدث معها، وأمام الجميع، تتصاعد الأمور، فتقوم ليل بصفع رقية على وجهها، لتنتهي الحلقة عند هذه اللحظة المشحونة بالتوتر.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة التاسعة

دارت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل وتقابل حبيب حول يوسف الذي يحاول إقناع ليل بالدخول إلى المنزل والتحدث والتفاهم معه.

ويؤكد يوسف أنه مستعد لترك المنزل لها وللبنات، معتبرًا أن هذا من أبسط حقوقها، كما يمنحها مهلة للتفكير في الأمر، لكن ليل تتخذ قرارها النهائي بالطلاق، وتخبر والدتها بذلك.

بعد ذلك، تتحدث جدها مع والد يوسف، ليتم الطلاق رسميًا، وعقب الطلاق، تشعر رقية العسكري بسعادة غامرة بعد سماعها الخبر، أما ليل، فبعد لحظات من الطلاق، وبينما كانت إلى جوار شقيقتها ووالدتها وجدها، تخبرها شقيقتها فرح بأن يوسف لديه ابن من رقية، وأنهما متزوجان منذ سنوات، مما يتسبب في انهيار ليل تمامًا.

وتمر الأيام، وتبقى ليل في المنزل مع بناتها، ثم تلتقي بفارس في أحد الأيام، فيخبرها أن ابنه ليس في حالة جيدة، تعرض ليل مساعدتها فيما يتعلق بأمر آدم، وتقترح عليه أن يقضي ابنه وقتًا مع بناتها، وهو ما يتم بالفعل، مما يؤدي إلى تحسن حالته النفسية تدريجيًا.

على الجانب الآخر، يقضي يوسف وقتًا طويلًا مع رقية، بعكس السابق، حيث بدأ يتقرب منها ويقضي معها وقتًا ممتعًا، وفي الوقت ذاته يقضي بعض الوقت في العمل.

بعد مرور فترة، يأتي فارس ليشكر ليل، ويؤكد لها أن حالة ابنه النفسية تحسنت كثيرًا، ويشعر بالامتنان لدورها في ذلك.

في هذه الأثناء، يتقدم حازم لخطبة إنجي، حيث يتم الاحتفال بالخطوبة بمشاركة العائلتين، أما ابن فارس، فبينما كان في حفل تابع للمدرسة، أعلنت إحدى المعلمات بأن الأمهات يجب أن يتحضرن لمرافقة الأبناء على المسرح، مما جعل فارس يشعر بالحزن العميق على ابنه، الذي فقد والدته بطريقة مأساوية، لكن المفاجأة الكبرى كانت ظهور ليل، حيث تجلس إلى جواره وتبتسم.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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