الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

عمرو محمود ياسين يعيد كتابة الحلقات الأولى من مسلسل "وتقابل حبيب"

مسلسل وتقابل حبيب
مسلسل وتقابل حبيب

قرر السيناريست عمرو محمود ياسين إعادة كتابة بعض الحلقات الأولى من مسلسل “ وتقابل حبيب”، الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز ويعرض في شهر رمضان المقبل.

 

وكشف مصدر مقرب من عمرو محمود ياسين أنه بعدما انتهى من كتابة عشر حلقات كاملة من أحداث المسلسل، قرر إعادة كتابته من جديد، حيث وجد بعض الأحداث الجديدة التي من الممكن أن تضاف إلى الحلقات الأولى لتكون أكثر تشويقا.

 

وأضاف المصدر أنه بالرغم من إعجاب أبطال المسلسل بالحلقات التي تم كتابتها، إلا أن عمرو محمود ياسين قرر إعادتها وطلب منهم الإنتظار لحين الإنتهاء من إعادة الكتابة حتى يلاحظا الفرق بين الاثنين.

 

موعد بدء تصوير مسلسل وتقابل حبيب

ويعكف عمرو محمود ياسين حاليًّا على كتابة باقي حلقات المسلسل، الذي يتكون من 30 حلقة، وسينطلق تصويره نهاية شهر نوفمبر المقبل، تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث بدأ المخرج محمد الخبيري في معاينة أماكن تصوير المسلسل، والتحضير المبدئي للعمل، بجانب بناء بعض الديكورات.

 

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

العمل   بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجار  الاتفاق مع باقي أبطاله حاليًّا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

 

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.

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