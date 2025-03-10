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ثقافة وفنون

نجل الشهيد أحمد المنسي: أبي كان حافظا للقرآن وحريصا على هذه العادة (فيديو)

أحمد الشهيد أحمد
أحمد الشهيد أحمد المنسي، فيتو

كشف حمزة المنسي، نجل البطل الشهيد أحمد المنسي، مفاجآت عن والده خلال استضافة الفنان محمد رمضان له ببرنامج “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc”.

 

عادة أحمد المنسي في رمضان

وقال حمزة المنسي، البطل أحمد المنسي كان حريص في شهر رمضان قبل الإفطار بحوالي 10 دقائق النزول من المنزل وممارسة الجري وتمارين الضغط.

 

حفظ أحمد المنسي للقرآن الكريم

وأكد أن البطل الشهيد أحمد المنسي، كان حافظا لكتاب الله القرآن الكريم، وترك له ولأسرته سمعة وسيرة طيبة يفتخر بها.

 

محمد رمضان: أحمد المنسي كان قريبا من العساكر

من جانبه ذكر الفنان محمد رمضان: أن الشهيد أحمد المنسي، كان صديقا للجنود “العساكر” ويعمل على التواصل معهم كصديق لهم ويساعد في حل مشكلاتهم حتى الشخصية، متابعا: "أنا فخور بأني معي ابن البطل أحمد المنسي وهذه حلقة تاريخية لي".

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