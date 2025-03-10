قناوي يفوز بـ 100 ألف جنيه ومحمد رمضان يفاجئه بهذا التصرف (فيديو)

أهدى الفنان محمد رمضان خلال برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc" مواطنا صعيديا من محافظة قنا، يعمل في بناء وتشييد سور للسكك الحديدية بالقرب من مدينة بنها، مكافأة مالية ثمينة.

محمد رمضان يعانق صعيدي من قنا

وعانق محمد رمضان، المواطن القناوي، قائلا: "بص الحظ جمعنا إزاي أنا كمان قناوي، وعايز أسألك حبيشة كان منين وزين القناوي كان منين؟، ليرد الصعيدي:"من قنا".

محمد رمضان لصعيدي: لحم كتافي من خيركم

وعلق محمد رمضان:"الف مبروك كسبت معانا علشان انت راجل بطل وشغال ومعتمد على دراعك ونفسك ودي هدية بسيطة من أخوك وأنا مجرد سبب، ده أنا لحمي كتافي من خيركم واحنا واحد كلنا".

محمد رمضان يرقص صعيدي

ورقص محمد رمضان صعيدي، مع المواطن القناوي، فرحة بفوزه بجائزة الـ 100 ألف جنيه.



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