الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تفاصيل طرح منافذ جديدة للتأجير داخل حرم جامعة القاهرة وخارجه

مجلس جامعة القاهرة
مجلس جامعة القاهرة
ads

عقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا بقاعة أحمد لطفي السيد، مع لجنة المنافذ المعنية بتأجير بعض الأماكن داخل الحرم الجامعي وخارجه، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بطرح العديد من المقرات والمنافذ وتحديد القيم التقديرية الخاصة بها، والتي يتم استخدام العائد منها لأغراض تمويل صندوق التكافل الاجتماعي الذي يقدم خدماته للطلاب ويعمل على تحقيق الضمان الاجتماعي لهم بصوره المختلفة.

اجتماع لجنة منافذ الجامعة برئاسة د.محمد سامي عبد الصادق

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على طرح منافذ جديدة للتأجير داخل حرم جامعة القاهرة وخارجه بهدف توسيع نطاق الخدمات المتاحة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما وافقت على إعادة طرح المنافذ التي انتهى التعاقد بشأنها لضمان استمرارية تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، إضافة إلى تجديد التعاقدات القائمة وفقًا لضوابط وشروط محددة لضمان استمرارية الأداء المتميز.

وحضر الاجتماع، الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي محسن مستشار رئيس الجامعة لشئون التغذية، والدكتور عبد الهادي العوضي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي الديب وكيل كلية التجارة الأسبق، والمهندس أحمد تركي أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام دردير رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، وعدد من ممثلي الإدارات الهندسية والأمن الإداري والمشتريات بالجامعة.

محمد سامى عبد الصادق: تزايد الطلب على تأجير منافذ جامعة القاهرة

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن تزايد الطلب على تأجير منافذ جامعة القاهرة يعكس نجاح السياسات التي تنتهجها الجامعة كبيئة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال، مشددًا على أعضاء اللجنة المتابعة الدورية للمنافذ لضمان احترام بنود التعاقدات في شأن الالتزام بالاشتراطات الصحية والسلامة العامة، وتقديم أسعار تنافسية تتناسب مع الطلاب، مع الحرص على رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة.

تضم 14 كلية، تفاصيل إنشاء جامعة القاهرة الأهلية الجديدة

قضايا الدولة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة

وكانت لجنة المنافذ قد وافقت على الضوابط الخاصة بطرح بعض المقرات لعدد من البنوك والشركات، فضلا عن طرح العديد من الكافتيريات سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه بالكليات أو بالفرع الدولي أو بمقر الجامعة بالشيخ زايد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: صدمة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي، انخفاض كبير بأسعار اللحوم، شلل في حركة الطيران الألماني، محاكمة الشيف الشربيني وزوجته

سعر السمك اليوم، الجمبري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

قائمة منتخب مصر المتوقعة لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم

ارتفاع الليمون والملوخية والخيار، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

مصطفى يونس يدخل في نوبة بكاء على الهواء، ما السبب؟ (فيديو)

اليوم، أولى جلسات محاكمة الشيف الشربيني وزوجته بتهمة الإهمال

ارتفاع الصويا والأولين، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

تراجع معدل التضخم إلى 12.5% في فبراير 2025

منوعات

المزيد

تويوتا تقرر اليوم إغلاق خطوط إنتاج جديدة لها.. تعرف على السبب

هدد بقتلها، ملاكم سابق ينقذ موظفة بمطار كازاخستان من يد مسلح

دخول الغواصة حوت الرعد الخدمة في سلاح البحرية الياباني (فيديو)

11 مطارا خارج الخدمة، الإضرابات تشل حركة الطيران الألماني

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 رمضان عام 485 من الهجرة، "الحشاشين" تقتل الوزير نظام الملك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية