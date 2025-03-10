الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بالكرة الذهبية 2025، ما موقف محمد صلاح؟

يرشح العديد من المتابعين الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لاقتناص جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، بعد تألقه اللافت هذا الموسم.

محمد صلاح يقدم موسم استثنائي

ويعيش محمد صلاح موسمًا استثنائيًّا مع ليفربول، حيث حطم العديد من الأرقام القياسية في الفترة الأخيرة، كان أبرزها أنه بات الهداف التاريخي لأجانب الدوري الإنجليزي برصيد 184 هدفًا متساويًا مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي السابق.

كما أصبح ثالث هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 143 هدفًا، متفوقًا على جوردون هودسون صاحب الـ141 هدفًا.

ويتصدر مهاجم ليفربول قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 27 هدفًا و17 تمريرة حاسمة، بإجمالي 44 مساهمة تهديفية.

كما يقترب محمد صلاح من قيادة الريدز لاقتناص لقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، حيث يتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 70 نقطة ويأتي خلفه آرسنال برصيد 55 نقطة.

ويحلم صلاح بالحصول على جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، ليصبح ثاني لاعب إفريقي يتوج بها بعد الليبري جورج وياه.

ولا يتضمن الموسم الحالي البطولات الدولية ذاتها التي شهدها الموسمان السابقان، وبالتالي فإن مصير جائزة الكرة الذهبية سيتحدد فقط من خلال أداء اللاعبين مع أنديتهم، الأمر الذي يعزز فرص حصول النجم لمصري للحصول على الجائزة.

الذكاء الاصطناعي يصدم محمد صلاح بشأن الكرة الذهبية

لكن يبدو أن الذكاء الاصطناعي له رأيًا آخر، فتوقع أسماء الفائزين بالجائزة والفرق التي سيلعبون لها، لـ20 عامًا مقبلًا.

وأعد موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في الإحصائيات والأرقام، قائمة لـ20 فائزًا بالكرة الذهبية الأعوام المقبلة، مبنية على الذكاء الاصطناعي.

وشهدت القائمة، بضع مفاجآت أبرزها عدم حصول صلاح على الجائزة، بل في عام 2025 فإن من سيتوج بها هو كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، رغم أنه لا يقدم أفضل أداء منه سواء مع فريقه أو المنتخب الفرنسي المستبعد من صفوفه من العام الماضي.

أما في عام 2026 فإن النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، هو من سيحسم الجائزة وفقًا للتوقعات، ثم فينيسيوس جونيور لعام 2027، قبل أن يلحق به زميله الإنجليزي جود بيلينغهام في 2028.

وفي مفاجأة أخرى توقّع الذكاء الاصطناعي فوز الأرجنتيني جوليان ألفاريز اللاعب المرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2030، بالكرة الذهبية لكن بألوان برشلونة.

كما توقع الذكاء الاصطناعي، أن يفوز لامين يامال، نجم برشلونة، بالكرة الذهبية في المستقبل 3 مرات حتى عام 2040، اثنتان منها لن يكون فيها لاعب لبرشلونة.

وبحسب التنبؤ سيقتنص يامال الجائزة الأولى عام 2029 بقميص برشلونة، وسيضيف الثانية والثالثة عامي 2035 و2037 بألوان الغريم ريال مدريد.

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