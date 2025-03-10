الإثنين 10 مارس 2025
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محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة إصلاح وصيانة شبكة الطرق

الإسكندرية
الإسكندرية

 قامت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسكندرية اليوم  خلال الأسبوعين الماضيين برصف وترميم الأرصفة المتهالكة بعدد من الشوارع في ٦ أحياء.

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يأتى ذلك في إطار توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لمديرية الطرق والنقل بالانتهاء الفوري من ترميم الأسفلت المتهالك وإصلاح الحفر والمطبات في الشوارع التي يمكن أن تؤثر على حركة المرور وتسبب إعاقة مرورية، وصيانة شبكة  الطرق الرئيسية والفرعية لضمان انسيابية الحركة مع العمل على تطوير الأرصفة والممرات المخصصة للمشاة، وتجهيز فرق صيانة متنقلة للاستجابة السريعة لإصلاح الطرق.

ففي حي شرق تم إعادة الشيء لأصله في (شارع الريادة، وشارع عتريس،وشارع الجمال،وشارع سيدي جابر قبلي الترام، بالإضافة إلى تركيب أرصفة بشارع خلف التأمين الصحي، كما تم ترميم أرصفة بشارع السوق التجاري بمنطقة سموحة، وشارع الإقبال وشارع الطيار أحمد أبو السعود).

كما تم ردم الحفر بطريق الكورنيش (أمام نادي الاطباء وأمام نفق كليوباترا الحارة القبلية، أمام البوستة بسيدي جابر، أمام شارة ٢٦ يوليو). وفي حي غرب فقد تم البدء في رصف (شارع ٤٠٦، وشارع على زايد، وشارع داني، وشارع إبن الورقاء).

وفي حي منتزه ثان تم البدء في رصف (شارع المستشارين، وشارع سركيز بحوض ١٠)، وبحي منتزه أول تم إعادة الشيء لأصله بعد انتهاء شركات المرافق (بمربع نوفل وشارع علي باشا متفرع من محمد نجيب)، كما تم بدء رصف عزبة آيرس.

وعلى الصعيد ذاته تم في حي وسط ترميم الأرصفة المتهالكة بشارع قناة السويس، والبدء فى رصف مدخل أبيس ١٠، وعلاج الهبوط الأرضي أمام مدرسة ليسية الحرية، وإعادة الشيء بعد انتهاء شركات المرافق من أعمالها بشارع أحمد حسنين. وفي حي عامرية أول تم بدء رصف وترميم الأرصفة القديمة (بشارع مسجد السلام بزاوية عبد القادر، وشارع اسماء بنت ابي بكر،شارع عمارة المأذون).

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الفريق أحمد خالد حسن مديرية الطرق و النقل الاسكندرية سيدي جابر

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