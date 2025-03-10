مصرع 32 شخصا إثر تصادم سفينة شحن بناقلة نفط في بحر الشمال

أعلن خفر السواحل البريطانية عن مصرع 32 شخصا جراء حادث تصادم بين سفينة شحن وناقلة نفط في بحر الشمال.

وأوضح بيان رسمي أن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم انتشال عدد من الجثث، فيما تتواصل جهود البحث عن مفقودين.

ولم تُكشف بعد تفاصيل حول أسباب الحادث، بينما بدأت السلطات المختصة تحقيقًا موسعًا للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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