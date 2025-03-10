إدارة العجمي التعليمية تعقد لقاءً حواريًّا حول نظام البكالوريا

نظمت إدارة العجمي التعليمية غرب الإسكندرية برئاسة هبة سليمان، بالتعاون مع إدارة الدعم والتواصل لقاء حواريا حول نظام البكالوريا الجديد الخاص بالثانوية العامة.

وأوضحت أمنية عيد، مسؤل الدعم والتواصل بالإدارة، شرحًا تفصيليًا لمفهوم نظام البكالوريا المصرية، وأهدافه، وآليات تطبيقه داخل المدارس، بالإضافة إلى مناقشة دور مسؤولي الدعم والتواصل في نشر الوعي بالنظام الجديد بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأكدت هبة سليمان، أهمية هذه اللقاءات في تحقيق رؤية تعليمية متطورة، داعيةً إلى تعزيز التواصل المستمر بين المدارس والإدارة لضمان التطبيق الفعّال للنظم التعليمية الحديثة.



وأضاف خالد حماد، وكيل الإدارة، أن اللقاء الحواري خاص بمسؤولي الدعم والتواصل بمدارس الإدارة حول نظام البكالوريا المصرية، بهدف التعرف علي النظام الجديد للثانوية العامه ونقله لباقي المدارس وأولياء الأمور.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أحمد خالد محافظ الإسكندرية، عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.



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