الإثنين 10 مارس 2025
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صحة ومرأة

الموعد المناسب لتناول أدوية المسكنات في شهر رمضان

كيفية تناول المسكنات
كيفية تناول المسكنات في رمضان

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح بشأن كيفية استخدام المسكنات خلال شهر رمضان والطريقة المثلى للحصول عليها.

طريقة تناول الأدوية المسكنات في شهر رمضان 

وقالت هيئة الدواء المصرية أن أهم النصائح تشمل:

١-عدم الإسراف في استخدام المسكنات  لأنها يمكن أن تؤدي لحدوث بعض الأعراض الجانبية والمشاكل الصحية مثل قرح المعدة والاعتلال الكلوي.​

٢-عند تناول المسكنات من المهم تناول كميات كافية من الماء لتقليل حدوث مشاكل الاعتلال الكلوي.​

٣-يُنصح بتناول أغلب أنواع المسكنات مع الطعام لتقليل حدوث قرح المعدة.​

كما وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح، لاتباع نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان تجنبا لزيادة الوزن خلال الشهر الكريم.

 

نصائح هيئة الدواء لتجنب زيادة الوزن 

وتضمنت أهم نصائح هيئة الدواء المصرية:

١- تناول الأطعمة البطيئة الهضم وخاصة عند السحور​

٢- تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الألياف.​

٣-تجنب الأطعمة المقلية والدهنية.​

٤- اشرب الكثير من الماء.​

٥- تجنب الكافيين.​

٦- لا تكثر من السكريات والأطعمة المحلاة.​

٧- تجنب الأملاح.​
 

​تعديل جرعات الأدوية في رمضان 

فيما وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح بشأن كيفية تعديل جرعات الأدوية التي يتم تناولها خلال شهر رمضان.

 

الأدوية التي تؤخذ بجرعة يومية واحدة 

 وقالت هيئة الدواء المصرية إن الأدوية التي تؤخذ بجرعة يومية واحدة لا تحتاج إلى تعديل جرعاتها ويمكن تغيير موعد الأدوية ذات الجرعة الواحدة من الصباح إلى المساء بعد استشارة الطبيب حيث أن تغيير عادات الطعام قد تؤثر على فعالية الدواء.

 

الأدوية التي تؤخذ مرتين يوميًا

 

 أكدت هيئة الدواء المصرية أنه بالنسبة للأدوية التي تؤخذ مرتين يوميًا، يمكن تناول جرعة قبل وجبة السحور والأخرى بعد تناول الإفطار بعد الرجوع إلى الطبيب المعالج.​

أوضحت هيئة الدواء المصرية أنه بالنسبة للأدوية التي تؤخذ على ثلاث جرعات يومية أو أكثر، يمكن مناقشة إمكانية تغيير الدواء مع الطبيب وقد ينصح الطبيب باستخدام الأدوية ذات التأثير ممتد المفعول أو استخدام شكل صيدلي آخر مثل اللبوس أو الدهانات الموضعية أو غيرها.​

 

كانت حذرت وزارة الصحة من أهم العادات الخاطئة للمصريين في رمضان منها:

 

1- عند أذان المغرب، الإكثار من شرب المياه المثلجة وقت الإفطار قبل تناول الطعام مما يسبب انقباض الأوعية الدموية بالنسبة للغشاء المخاطى الخاص بالمعدة والجهاز الهضمي وتؤثر على الهضم وامتصاص الطعام.
 

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2- اعتاد المصريون على تناول العصائر بكثرة والعرقسوس بدون حساب والتمر هندى، وهو مضر لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهبوط عضلة القلب كما تعمل تلك المشروبات على زيادة تخزين المياه والملح في الجسم.

3- شرب الكركدية بكثرة، مما يزيد من حمضية المعدة.

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