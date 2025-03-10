مصطفى شلبي يعتذر لجماهير الزمالك بعد أزمة مباراة مودرن سبورت

اعتذر مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجماهير القلعة البيضاء بسبب اعتراضه في لقاء الزمالك ومودرن سبورت بعد استبداله.

وحرص مصطفى شلبي عبر حسابه على انستجرام على توجيه رسالة اعتذار لجماهير الزمالك وكتب التالي:

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على استمرار سيف الجزيري في قيادة هجوم الفريق أمام الأهلي في ظل عدم جاهزية ناصر منسي مهاجم الفريق بنسبة ١٠٠٪؜.

ويخضع ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم لفحص طبي من أجل الاطمئنان على إصابته وحسم مشاركته أمام الأهلي غدا الثلاثاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

راحة للاعبي الزمالك

حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوم السبت الماضي على راحة من تدريبات الفريق بقرار من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمنح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية يوم السبت، عقب مواجهة مودرن سبورت في بطولة كأس مصر.

واستأنف الزمالك تدريباته مساء أمس الأحد استعدادًا لمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام التاسعة والنصف مساء الغد باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك يتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر

وتأهل نادي الزمالك للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي، واستطاع الزمالك إحراز هدف الفوز مع بداية الشوط الإضافي الثاني.

وسجل دونجا هدف الزمالك الأول في الدقيقة 5، بعد عرضية من أحمد السيد زيزو، استقبلها برأسية سكنت شباك مرمى مودرن سبورت.

وسجل معتز زدام هدف فريق مودرن سبورت في الدقيقة 51.

وأحرز محمود عبد الرازق شيكابالا هدفا ثانيا لنادي الزمالك مع بداية الشوط الإضافي الثاني مع الدقيقة 106.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.