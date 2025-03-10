مسلسلات رمضان 2025، سوسن بدر تدخل ابنها مصحة للعلاج من الإدمان في الحلقة 10 من أثينا

مسلسلات رمضان2025 ، تبدأ أحداث الحلقة 10 من مسلسل أثينا مشادة كلامية بين نادين وحبيبها السابق بسبب عدم وقوفه بجانب صديقة له وقرر فضحها على السوشيال ميديا.

ويقوم نبيل عيسي بكشف سر نادين وأنها لم تحصل علي دبلومة إعلام وصحافة التحقيقات من الخارج كما قالت، ويؤكد لها أنه تركها تعمل في الجامعة لأنهم يريدون صحفية لديها خبرات عملية وليست نظرية فقط.

وتقوم زوجة والد نادين التي تلعب دورها سلوي محمد علي لأنها لم تجد أي شخص تتحدث معه عن شقيقتها مي، وتتذكر عن طريق الفلاش باك ما حدث لها أثناء تغطيتها للحرب.



وتظهر الحلقة 10 من أحداث مسلسل أثينا أن هشام خطاب وراء برنامج أثينا ويقوم بمراسلته ومعرفته.كل شىء يريدها، كما يتم الاعتداء علي يوسف وسرقة جميع الهاردات الخاصة به.

ويتم إنتشار فيديو من الحساب الرسمي لمي تؤكد خلاله أنها تعاني من اكتئاب حاد، وأنها تريد الانتحار لتذهب لحبيبها محمود.

وتقوم الدكتورة إيمان "سوسن بدر" بدخول ابنها لمصحة علاج الإدمان بسبب تناوله المخدرات، وأنها تخاف من الفضيحة التي تلحق بيهم.

الحلقة الحلقة التاسعة من مسلسل أثينا

وشهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل أثينا، بحث نادين عن خيوط جديدة لبرنامج أثينا، وتلتقي بإحدى الطالبات المسئولين عن البرنامج.

بينما تقوم إيمان السعداوي "سوسن بدر" عميدة الجامعة باتهام مروان بأنه من قام بتسريب وسرقة الامتحانات، وتتفق مع والد مروان أن يدفع أموال كثيرة كى لا يتم وقف نجله عن دخول الجامعة، بينما تظهر فيديوهات جديدة لمحمود الذي أنهى حياته في أول حلقة من العمل، وهو يؤكد لمي أن هناك تضحيات كثيرة.

وتحكي نادين لصديقها يوسف أنها تريد العودة لتغطية الحرب علي الجبهة مرة أخري، وأن لديها خوفا شديدا علي شقيقتها بعد أن فاقت من الغيبوبة.

وتتواصل نادين مع سليمان "يوسف عثمان" صديق مي لتعرف منه أي شىء جديد عن برنامج أثينا وكل ما حدث خلال الفترة الماضية، ويخبرها أنه انهي علاقته بالجامعة وكل من هناك منذ 4 سنوات.

ويبدأ مروان في مواجهة والده الدكتور صلاح يزن، والذي قرر أن ينتقم من والدته ويدخلها مصحة نفسية ليكون هو الواصي عليها، ويحصل علي جميع أموالها.

وتظهر الحلقة السبب الحقيقي وراء انتحار محمود صديق مي، بعد مشادة بينه وبين سوسن بدر مديرة الجامعة بعد رفضها لمشروع التخرج الخاص به، وهذا الذي جعل مي تلحق به وتقرر إنهاء حياتها.

أحداث الحلقة الثامنة

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل أثينا ظهور نادين "ريهام حجاج" داخل قاعة المحاضرات، وهي تكشف للطلاب كل تفاصيل برنامج أثينا، وتبدأ في سؤال الطلاب هل قام برنامج أثينا بمراسلة أحد، بينما في المقابل يقوم أحمد مجدي صديق نادين في الظهور ببث مباشر للجمهور يتحدث فيه عن برنامج أثينا.

ويبدأ أثينا في مراسلة صديقة آدم الذي انتحر خلال الحلقات الماضية، ويجعلها سبب أساسي في انتحاره لأنها من قامت بتسريب فيديو له وهو يقوم بسرقة الامتحانات.

وتقوم نادين بزيارة منزل آدم وتطلب من والدته ام تاخذ الاب توب والهاتف المحمول الخاصين به كي تبحث خلالهم وتعرف ماذا كان يرسل له أثينا وجعله يقبل علي الانتحار.

وتتعاون ريهام حجاج من خلال مسلسل أثينا مع المخرج يحيي إسماعيل والسيناريست محمد ناير، بعدما كانت تتعاون من قبل مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز من خلال عدد من الأعمال الدرامية التي عرضت في الأعوام الماضية.

ويشارك في بطولة مسلسل أثينا أحمد مجدي ونبيل عيسى وسوسن بدر، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، وسوف يعرض على عدد من القنوات الفضائية في شهر رمضان.

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