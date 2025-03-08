مسلسلات رمضان 2025، طه يكتشف وجود ابن من علاقة غير مشروعة في الحلقة 8 من الحلانجي

مسلسلات رمضان 2025 شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الحلانجي مشاجرة لوردة "إيناس النجار" داخل الكباريه الذي ترقص فيه، ويبدأ حبيبها في الغيرة عليها ،ويطلب منها عدم الرقص مرة أخري.

ويقابل طه الحلانجي "محمد رجب" وردة "إيناس "والتي تخبره أن له ابنا منها أثناء علاقتهم القديمة.

ويظهر ابن طه الحلانجي وهو مع شقيقه الأكبر سعيد "أحمد وفيق" بعد أن تزوج بوردة "إيناس النجار" وخدعته بأنها حامل منه وتم تسجيل الطفل باسمه.

ويقع والد طه الحلانجي وهو موظف في إحدى المصالح الحكومية، ويدخل في شجار مع أحد العملاء بسبب عرض رشوة عليه ولكن يرفضها.

وتظهر الفنان عبير صبري وهي تعنف زوجها بسبب عدم قيامه بالنصب علي أحد رجال الأعمال، مما يجعلها تقوم بخداعه مرة أخري والتعاون مع كه الحلانجي.



وتقوم سماح "أيتن عامر" بالشكوي لوالدة طه الحلانجي بسبب تغيره معها في الفترة الأخيرة بعد علمه بمرضها، ويقوم المعلم خليل "محمد لطفي" بتوبيخ الحلانجي بعد سرقة المعلم الاسيوطي في الحلقة الماضية، مما يجعله يدخل في خلاف مع محمد لطفي.

الحلقة 7 من مسلسل الحلانجي

ويظهر مؤلف العمل محمود حمدان خلال أحداث الحلقة السابعة في شخصية صاحب الكباريه الذي تعمل فيه الراقصة إيناس النجار.

ويقيم طه الحلانجي أمسية شعرية له داخل إحدى المدارس أثناء الاحتفال بعيد الأم، ويلقي قصيدة "أنا وشي نمِّل".

وتتعرض سماح "آيتن عامر" لمضاعفات بسبب مرضها، ويتم نقلها لأحد المستشفيات الخاصة، ويستأذن طه الحلانجي من العمل كي يذهب لسماح، الذي يبدأ الأطباء في إعطائها أول جلسة كيماوي.



ويدخل نجل عم سماح ووالدتها في مشادة كلامية بسبب عدم وقوفه بجانبها أثناء المرض، إلى أن يتم طرده من المستشفي.



وتقوم إحدى العصابات بالهجوم على المعلم خليل الذي يلعب دوره الفنان محمد لطفي، بعد أن تعرض للتثبيت من قبل طه الحلانجي.



ويدخل طارق صبري في خلافات مع زوجته بعد أن قام بسرقتها وحصل على كل شيء منها، وتقوم بتهديديه أن تأتي له بالأمن إن لم يتركها في حالها.

الحلقة السادسة من مسلسل الحلانجي

وشهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الحلانجي سرقة بضاعة أحد رجال الأعمال من قبل طه الحلانجي، ويتم البحث عن السارق.

ويقوم طه الحلانجي بصبغ شعر والدته التي تلعب دورها الفنانة ميمي جمال، بعد وصلة هزار وضحك بينهما.

ويلتقي طارق صبري وعيشقته عبير صبري في منزل طارق صبري، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويعرف مكانها زوجها ويذهب لهما، وتذهب زوجة طارق صبري هي الأخرى، وتكتشف أنه قام بسرقتها وإمضائها على عقود ما تملك بدون أن تعلم.

أبطال مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي، بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

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