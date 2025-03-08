مسلسل الحلانجي، محمد رجب يبدأ في خطة نصب جديدة على عبير صبري

تشهد أحداث الحلقات القادمة من مسلسل الحلانجي الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب تطورات كثيرة حيث يبدأ “طه الحلانجي” في التخطيط وفرض خطه نصب جديدة على سيدة الأعمال التي تلعب دورها الفنانة عبير صبري.





الحلقة 7 من مسلسل الحلانجي

ويظهر مؤلف العمل محمود حمدان خلال أحداث الحلقة السابعة في شخصية صاحب الكباريه الذي تعمل فيه الراقصة إيناس النجار.

ويقيم طه الحلانجي أمسية شعرية له داخل إحدى المدارس أثناء الاحتفال بعيد الأم، ويلقي قصيدة "أنا وشي نمِّل".

وتتعرض سماح "آيتن عامر" لمضاعفات بسبب مرضها، ويتم نقلها لأحد المستشفيات الخاصة، ويستأذن طه الحلانجي من العمل كي يذهب لسماح، الذي يبدأ الأطباء في إعطائها أول جلسة كيماوي.



ويدخل نجل عم سماح ووالدتها في مشادة كلامية بسبب عدم وقوفه بجانبها أثناء المرض، إلى أن يتم طرده من المستشفي.



وتقوم إحدى العصابات بالهجوم على المعلم خليل الذي يلعب دوره الفنان محمد لطفي، بعد أن تعرض للتثبيت من قبل طه الحلانجي.



ويدخل طارق صبري في خلافات مع زوجته بعد أن قام بسرقتها وحصل على كل شيء منها، وتقوم بتهديديه أن تأتي له بالأمن إن لم يتركها في حالها.

الحلقة السادسة من مسلسل الحلانجي

وشهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الحلانجي سرقة بضاعة أحد رجال الأعمال من قبل طه الحلانجي، ويتم البحث عن السارق.

ويقوم طه الحلانجي بصبغ شعر والدته التي تلعب دورها الفنانة ميمي جمال، بعد وصلة هزار وضحك بينهما.

ويلتقي طارق صبري وعيشقته عبير صبري في منزل طارق صبري، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويعرف مكانها زوجها ويذهب لهما، وتذهب زوجة طارق صبري هي الأخرى، وتكتشف أنه قام بسرقتها وإمضائها على عقود ما تملك بدون أن تعلم.

ويتم تعيين طه الحلانجي بأحد الفنادق الكبرى مديرًا للعلاقات العامة، ويستغرب العديد الجمهور سبب تعيينه.

وتذهب عبير صبري لأحد الدجالين كي تقوم بعمل لزوجها، وتحصل علي كل ما تريد، ويحاول محمد لطفي أن يقوم طه الحلانجي بأحد العمليات الكبرى التابعة لأحد رجال الأعمال.

أحداث الحلقة الخامسة من الحلانجي

وشهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الحلانجي بعرض محمد لطفي إحدى عمليات النصب على طه الحلانجي، وهي عملية سرقة بعض الأوراق المهمة من رجال الأعمال مقابل 10 ملايين جنيه.

ويقوم طه الحلانجي بحجز سفر لحبيبته سماح "أيتن عامر" لفرنسا كي تبدأ في تلقي العلاج، ويقوم بدراسة المكان الذي من المقرر أن يقوم بعملية النصب فيه".

ويقدم محمد رجب علي إحدى الوظائف في الفندق الذي يمتلكه رجل الأعمال محمود قابيل، كي يستطيع سرقة الأوراق التي يريدها ليحصل على 10 ملايين جنيه.

أبطال مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي، بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

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