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مرسوم أميري بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء في الكويت

الديوان الاميري الكويتي،فيتو
الديوان الاميري الكويتي،فيتو

صدر اليوم الاثنين، مرسوم أميري بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت الدكتور محمود بوشهري، وفيما يلي نص المرسوم:

صدور مرسوم أميري بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء في الكويت

ويفيد مرسوم رقم 39 لسنة 2025 بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي 

كما صدر مرسوم أميري بتعيين الدكتورة نورة محمد خالد المشعان وزير الأشغال العامة بالإضافة إلى عملها وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالوكالة.
 

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الطاقة المتجددة الكويت دولة الكويت استقالة وزير الكهرباء الكويتي

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