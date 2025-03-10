صدر اليوم الاثنين، مرسوم أميري بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت الدكتور محمود بوشهري، وفيما يلي نص المرسوم:

صدور مرسوم أميري بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء في الكويت

ويفيد مرسوم رقم 39 لسنة 2025 بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي

كما صدر مرسوم أميري بتعيين الدكتورة نورة محمد خالد المشعان وزير الأشغال العامة بالإضافة إلى عملها وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالوكالة.



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