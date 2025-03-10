عبد العاطي يبحث مع ممثلة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الاستعداد لمؤتمر إعمار غزة

جرى اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة و"كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي اليوم لمناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية.

الخطة العربية للتعافى المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي اطلع المسئولة الأوروبية على مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت مؤخرًا وخاصة ما يتعلق بالخطة العربية للتعافى المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة، والتي نالت تأييد الدول العربية والإسلامية، ورحب في هذا الصدد بالبيان الذي أصدرته الممثلة العليا الداعم للخطة، مؤكدًا على أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان تنفيذ الخطة.

الدعم الإنساني اللازم لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع

وتناول وزير الخارجية التحركات الخاصة باستضافة مصر مؤتمر لإعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، معربًا عن التطلع لمواصلة الاتحاد الأوروبى في تقديم الدعم الإنساني اللازم لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، كما شدد في السياق ذاته على أهمية تنفيذ كافة مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من جميع اطرافه، وأكد على ضرورة إيجاد أفق سياسي للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، خاصة وأن حل الدولتين يظل المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

مواجهة التحديات الأمنية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية خاصة في ضوء المواجهات التي شهدتها بعض المحافظات السورية مؤخرًا، موضحًا ضرورة أن تشمل العملية السياسية الانتقالية كافة أطياف الشعب السورى دون إقصاء لتصبح سوريا مصدر للاستقرار في المنطقة وتتجاوز تلك المرحلة الانتقالية الدقيقة.

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