وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان ضرورة ضبط النفس بعد التوترات الأخيرة بالمنطقة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بالسيد عباس عراقجي وزير خارجية إيران، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي الذي تستضيفه جدة لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني.

وناقش الوزيران مستجدات الأوضاع فى الإقليم، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية خفض التوترات والتصعيد وضبط النفس في هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها المنطقة.

واستعرض الوزير عبد العاطى مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة يوم 4 مارس، وما حظيت به الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة من توافق عربى كامل، متناولا المراحل والعناصر المختلفة للخطة، كما تناول أيضا ترحيب القمة باستضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة لحشد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.