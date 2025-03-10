الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيسيرو يستقر على مهاجم الزمالك أمام الأهلي

سيف الجزيري
سيف الجزيري

استقر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، على استمرار سيف الجزيري في قيادة هجوم الفريق أمام الأهلي في ظل عدم جاهزية ناصر منسي مهاجم الفريق بنسبة ١٠٠٪؜.

ويخضع ناصر منسي مهاجم  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم لفحص طبي من أجل الاطمئنان على إصابته وحسم مشاركته أمام الأهلي غدا الثلاثاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

راحة للاعبي الزمالك

حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوم السبت الماضي على راحة من تدريبات الفريق بقرار من الجهاز الفني  بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمنح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية يوم السبت، عقب مواجهة مودرن سبورت في بطولة كأس مصر.

واستأنف  الزمالك تدريباته مساء أمس الأحد استعدادًا لمواجهة  الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام التاسعة والنصف مساء الغد باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك يتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر

وتأهل نادي الزمالك للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على  فريق مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف  في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة  كأس مصر.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي، واستطاع الزمالك   إحراز هدف الفوز مع بداية الشوط الإضافي الثاني.

وسجل  دونجا هدف الزمالك الأول في الدقيقة 5، بعد عرضية من أحمد السيد زيزو، استقبلها برأسية سكنت شباك مرمي مودرن سبورت.

وسجل معتز زدام هدف فريق مودرن سبورت في الدقيقة 51. 

وأحرز محمود عبد الرازق شيكابالا هدفا ثانيا لنادي الزمالك مع بداية الشوط الإضافي الثاني مع الدقيقة 106.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرتغالي جوزيه بيسيرو الزمالك أمام الأهلي الزمالك الزمالك اليوم الفريق الأول لكرة القدم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك

مواد متعلقة

رقم مميز لـ شيكابالا في مباريات الزمالك والأهلي

طريقة اللعب مرهونة بجاهزية اللاعبين، بيسيرو يتحدث عن مواجهة الأهلي في القمة 130

فحص طبي لمهاجم الزمالك لحسم مشاركته في القمة 130

الزمالك يختتم استعدادات لمواجهة الأهلي بالدوري

أحمد حمدي يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك

تدريبات متنوعة للاعبي الزمالك

تفاصيل جلسة بيسيرو مع لاعبي الزمالك

مصدر يكشف حقيقة توقيع زيزو للأهلي

الأكثر قراءة

لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة اليوم

زوجة المتهم بهتك عرض طفلة الشرقية: "لو ثبتت إدانته هرفع دعوى خلع ضده"

تفاصيل أزمة إعلان أحمد سعد ومي عمر في رمضان 2025 (خاص)

البحيرة ممتلئة عن آخرها وإثيوبيا تتعنت، خبير: حمل المياه كبير جدا على سد النهضة

خطاب ناري من الأهلي لاتحاد الكرة بسبب حكام مباراة القمة

السيسي يوجه الحكومة بالبدء في طرح 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

اتحاد الكرة يدرس تعيين أحمد حسن متحدثًا رسميًّا للجنة الفنية خلفًا لـ طولان

أستاذة بالقومي للبحوث توضح السن المناسب لصيام الأطفال في رمضان (فيديو)

منوعات

المزيد

الصين تطلق قمرا صناعيا تجريبيا للاتصالات

إصابة تركي بجروح خطيرة خلال اطلاقه مدفع رمضان

أطفال يشعلون النار في صديقهم باستخدام سلك المواعين بالأردن

تويوتا تقرر اليوم إغلاق خطوط إنتاج جديدة لها.. تعرف على السبب

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين

أسعار الأرز الأبيض اليوم الإثنين بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حياة الملاجئ والمحلل فى المقدمة.. 8 قضايا تناقشها دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن محبة الله واتباع النبي (فيديو)

علي جمعة: الله طمس على قلوب قتلة الأبرياء في غزة

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة سجاح المرتدة

المزيد
الجريدة الرسمية