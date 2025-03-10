في ذكرى 10 رمضان، كيف أذاقت الصاعقة العدو مرارة الهزيمة على أرض سيناء؟

في ذكرى العاشر من رمضان، نستحضر بطولات القوات المسلحة المصرية التي كتبت بأحرف من نور ملحمة النصر على أرض سيناء الحبيبة، فقد كانت مجموعة "39 قتال"، بقيادة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي، رمزًا للتضحية والإصرار على تحرير الأرض المغتصبة. هذه المجموعة، التي أطلق عليها العدو الإسرائيلي لقب "الشياطين" أو "الأشباح"، كانت مهمتها إرسال رسالة واضحة: "بقاؤك في سيناء مجرد وقت، وسنعاقبك على جرأتك في احتلالها".

البطل العميد محمد عالي طه السيد نصر.. أحد أبطال مجموعة "39 قتال"

في هذا السياق، نسلط الضوء على أحد أبرز أبطال هذه المجموعة، البطل العميد محمد عالي طه السيد نصر، الذي كان نموذجًا للشجاعة والإخلاص لوطنه.

ميلاده ونشأته

وُلد محمد عالي طه السيد نصر في 9 مارس 1935 بمصر الجديدة في القاهرة، وترجع أصوله إلى قرية العزيزية بمحافظة الشرقية، حصل على الشهادة الابتدائية عام 1946، ثم الثانوية العامة في المدرسة الإنجليزية بمصر الجديدة عام 1951، وكان شابًا رياضيًّا متفوقًا في لعبة الاسكواش، قبل أن يلتحق بكلية الطب جامعة عين شمس، حيث حصل على درجة البكالوريوس عام 1957.

مسيرته العسكرية

بعد تخرجه، عمل محمد عالي طه في مستشفى عين شمس الجامعي، ثم انتقل إلى مكتب الصحة بالإسكندرية، وفي عام 1960، قرر الالتحاق بالكلية الحربية، وتخرج فيها عام 1961 برتبة ملازم أول، وخلال الفترة من 1961 إلى 1964، انضم إلى لواء الوحدات الخاصة بالقوات البحرية (الضفادع البشرية)، حيث تدرب كفرد صاعقة بحرية وحصل على فرقة مظلات وصاعقة وضفدع هجوم ودفاع، كما خدم في اليمن خلال دعم مصر لثورة اليمن.

في عام 1965، سافر إلى الولايات المتحدة لدراسة علم وظائف الأعضاء بجامعة باركلي، لكنه عاد إلى مصر فور اندلاع حرب يونيو 1967، ليكون في الصفوف الأمامية للدفاع عن وطنه.

انضمامه إلى مجموعة "39 قتال"

تطوع محمد عالي طه للعمل ضمن مجموعة "39 قتال"، التي كانت تُعرف بقدراتها القتالية الفائقة. شارك في 54 عملية قتالية، بما في ذلك عمليات الكمائن الثابتة والمتحركة، وزرع الألغام، والاستطلاع خلف خطوط العدو،و كانت إحدى أبرز عملياته هي عملية "انتقام 2" في 30 يوليو 1968، حيث قاد فريقًا لتلغيم مدقات العدو شرق كبريت، مما أسفر عن مقتل قائد فصيلة مدفعية العدو.

دوره في حرب أكتوبر

وظلت مجموعة "39 قتال" تقاتل على أرض سيناء منذ بدء العمليات العسكرية لعبور خط بارليف وحتى نوفمبر 1973، ونفذت المجموعة ضربات سريعة ومؤثرة من رأس شيطاني إلى العريش، ومن شرم الشيخ إلى رأس نصراني، مما أذهل الاستخبارات الإسرائيلية، وكانت هجمات المجموعة على محطة بترول بلاعيم ومطار الطور من أبرز العمليات التي ساهمت في تشتيت جهود العدو.

خسائر العدو

وحققت مجموعة "39 قتال" خسائر فادحة في صفوف العدو الإسرائيلي، حيث دمرت 77 عربة مختلفة، و14 دبابة، و4 بلدوزرات، وأسفرت عن مقتل وإصابة ما بين 410 إلى 430 جنديًا إسرائيليًّا.

ما بعد الحرب

بعد حل مجموعة "39 قتال" عام 1974، عمل محمد عالي طه ملحقًا طبّيًّا في السفارة المصرية بلندن، ثم تقاعد من الخدمة العسكرية في فبراير 1977، وبعد تقاعده، عمل نائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت، ثم مستشارًا لطب الأعماق بوزارة السياحة، حيث أشرف على إنشاء أول فرقة إنقاذ في شرم الشيخ.

الأوسمة والنياشين

حصل البطل محمد عالي طه على العديد من الأوسمة، منها وسام نجمة الشرف العسكرية، ووسام النجمة العسكرية (ثلاث مرات)، ونوط الجمهورية العسكري من الطبقة الأولى (مرتين)، ونوط الشجاعة العسكري من الطبقة الأولى.

رحيل البطل

رحل العميد محمد عالي طه السيد نصر عن عالمنا في 6 يوليو 1997 عن عمر ناهز 62 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا من البطولة والتضحية. شُيِّع جثمانه في جنازة عسكرية مهيبة، ليُخلَّد اسمه كواحد من أبطال مصر الذين دافعوا عن أرضها بكل ما أوتوا من قوة.

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