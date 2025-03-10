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أخبار مصر

في ذكرى العاشر من رمضان، 10 معلومات عن اللواء مختار الفار أحد مؤسسي الصاعقة

اللواء مختار الفار
اللواء مختار الفار أحد مؤسسي الصاعقة المصرية

سطر أبطال القوات المسلحة ملحمة وطنية في  العاشر من رمضان 1973 ومن هؤلاء الابطال الذين سطروا بأعمالهم أروع ملاحم الفداء والتضحية في ميدان القتال اللواء مختار الفار أحد أبطال سلاح الصاعقة التي سميت الأشباح بسبب قيامها بأعمال لا يصدقها عقل خلف خطوط العدو الإسرائيلي بمناسبة.

وتقدم «فيتو» 10 معلومات عن هذا البطل الذي كرس حياته للدفاع عن الأرض.

حرب العاشر من رمضان

ولد مختار الفار في القاهرة  عام 1940

تخرج في الكلية الحربية 1958 ضابط في سلاح مدفعية الميدان ثم تم اختياره لسلاح الصاعقة ( جناح الجبال ) منذ إنشائها 1959.

في حرب أكتوبر كان قائد وحدة إعداد وتجهيز مسرح العمليات التي تعمل في مواجهة خطوط العدو الإسرائيلي وخلفها مباشرة والتي عرفت فيما بعد بالوحدة 999 والوحدة 777.

وكانت مهام وحدة  مختار الفار بالقيام بمهام خاصة جدا وخطيرة خلف خطوط العدو ولذلك كان جميع أفراد هذه الوحدة يجيدون التعامل مع العدو الإسرائيلي ويجيدون لغته وعاداته وتقاليده فالوحدة مدربة على  إستخدام جميع أنواع الأسلحة والمعدات وكانت مهمة البطل أو مجموعته في حرب أكتوبر هي الدفاع عن مدينة السويس ومطاردة ومتابعة العدو الإسرائيلي حتي جبال سيناء.

والبطل اللواء مقاتل مختار الفار هو أحد مؤسسي سلاح الصاعقة المصرية التي تأسست عام 1959  مع الفريق جلال هريدي. 

وكلفه الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل حرب أكتوبر 1973 بمهمة خاصة جدا وخطيرة وهي تأسيس وإنشاء مجموعة سميت بــ" إعداد وتجهيز مسرح العمليات "والتي أطلق عليها بعد ذلك فرقة " مقاومة الإرهاب " أو فرقة ال " 999 "، وكانت مهمة هذه المجموعة هي مراقبة العدو الإسرائيلي في سيناء وخلف خطوطهم عن طريق زرع أفراد ورجال مصريين أصحاب مواهب مميزة في التنكر الماكر لكي يتمكنوا من الإختلاط باليهود الإسرائيليين بسيناء في جميع جوانبه. 

واستطاع البطل  زرع أبطال مصريين متخفيين وسط اليهود الإسرائيليين بسيناء وداخل معسكراتهم.   وتم عن طريقهم من جمع معلومات خطيرة عن قوة الجيش الإسرائيلي في سيناء وتحركاته وخطوط تسيير حركة الجيش الإسرائيلي في سيناء بالتفصيل.

مهمة البطل  في حرب أكتوبر 

 قام البطل المقاتل  بتكليف أحد رجاله وهو النقيب " شريف هزاع " بمهمة إستطلاعية بعد أن علمه بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بإنزال معدات عسكرية وطائرات هليكوبتر علي جبل عتاقة وذلك لمحاصرة المرتفعات والمنخفضات  وتمكن النقيب شريف هزاع بالقيام بمهمته علي أكمل وجه وابلغ  بتحركات العدو الإسرائيلي. 

على الفور قام مختار الفار بالاستعداد جيدا واتجه بقواته ورجاله من وحوش الصاعقة المصرية إلي الكهوف الموجودة بجبل عتاقة ووضع الأسلحة والذخيرة بها إستعدادا لإستخدامها. 

من أهم  الأفكار التكتيكية استخدامه  لأول مرة في تاريخ الحروب الجمال في حمل الأسلحة والذخيرة حيث لم يكن فى الإمكان حملها بطريقة أخرى.

خرج البطل مختار الفار مع رجاله من وحوش الصاعقة المصرية في مهمة أخرى بدون أوامر بعد أن فوجئ بكتيبة إسرائيلية بالقرب منه فإشتبك معهم وقام بتدمير وإبادة الكتيبة الإسرائيلية بالكامل وإستشهد في تلك المهمة النقيب شريف هزاع  بطل الاستطلاع.

عبور قناة السويس 

عبر البطل ورجاله من ابطال الصاعقة المصرية  قناة السويس في الساعات الأولي من حرب أكتوبر وعمل علي سد منافذ مدافع القوات الاسرائيلية بسيناء وذلك لتسهيل مرور الجيش الثالث في " بور فؤاد "  في مده لاتتجاوز 11 دقيقة فقط.

كما استطاع هو ومجموعته في نسف وتدمير أكثر من 15 دبابة إسرائيلية أثناء حرب أكتوبر.

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