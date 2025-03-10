وزير الخارجية: مصر لديها الإمكانيات للتحول إلى مركز إقليمى لإدارة عمليات المنظمات الإغاثية

استقبل بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة " كيت فوربس" رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر وذلك البوم.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأكد عبد العاطي الحرص على مواصلة التعاون المثمر مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر ودعم مهمة الاتحاد باعتباره أكبر شبكة للمنظمات الإنسانية تجمع ما يزيد عن ١٩٠ جمعية وطنية في أنحاء العالم.

واستعرض عبد العاطى الجهود المصرية الحثيثة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، مشددًا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لإنهاء الكارثة الإنسانية داخل القطاع، مبرزًا جهود مصر في إيصال المساعدات الإنسانية لغزة.

اعتماد القمة العربية للخطة المصرية

كما أشار وزير الخارجية إلى اعتماد القمة العربية للخطة المصرية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، حيث أكد على أهمية تضافر جهود كافة الجمعيات الوطنية التابعة للاتحاد الدولي لتنفيذ الخطة بما في ذلك مرحلة التعافي المبكر.

دور مصر في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية

واستعرض الوزير عبد العاطي دور مصر في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية في مناطق متعددة وتحديدًا في غزة والسودان ولبنان وسوريا، مشيرًا إلى إمكانية أن تصبح مصر مركز إقليمي لإدارة عمليات المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية، منوهًا إلى الجهود التي بذلتها مصر لاستقبال أعداد غفيرة من اللاجئين والمهاجرين وتقديم كافة الخدمات والتيسيرات لهم واندماجهم بالمجتمع المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.