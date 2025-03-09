وزير الخارجية يلتقى رئيس مجلس الشيوخ ولجنتى العلاقات الخارجية بالبرلمان

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم، وذلك فى إطار الزيارة التى أجراها إلى البرلمان للاجتماع مع أعضاء لجنتى العلاقات الخارجية بمجلسى النواب والشيوخ برئاسة كل من كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وحازم عمر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية في مجلس الشيوخ.

محددات السياسة الخارجية المصرية

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطى أشاد بالتعاون القائم بين البرلمان والقطاعات المختلفة بوزارة الخارجية، مؤكدًا على حرص الوزارة على المشاركة في جلسات اللجان المختلفة بمجلسي النواب والشيوخ لاستعراض محددات السياسة الخارجية المصرية فى الملفات المختلفة وشرح الجهود التى تبذلها على الصعيد القنصلي فى إطار رعاية المواطنين المصريين بالخارج.

تطورات القضية الفلسطينية

استعرض الوزير عبد العاطى ثوابت السياسة الخارجية المصرية والتحديات الجسيمة التي تواجهها في محيطها الاقليمي، متناولًا الموقف المصرى من القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، حيث استعرض مُخرجات القمة العربية الأخيرة وما تقوم به وزارة الخارجية من جهود حثيثة لحشد التأييد للخطة العربية بشأن التعافى المبكر وإعادة إعمار غزة. كما تناول محددات الموقف المصرى من التطورات فى سوريا ولبنان وليبيا والسودان والسد الاثيوبى والقرن الأفريقي.

دعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطنى

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطى استعرض أيضًا الجهود التى تبذلها البعثات المصرية بالخارج فى دعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطنى فى مصر من خلال إنشاء مجلس للأعمال المشتركة، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، وتشجيع الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى مصر. كما أبرز الخطوات الطموحة التى تتخذها الدولة المصرية لتعزيز العلاقات المصرية - الأفريقية على الصعيد السياسى والاقتصادى والتجارى والاستثمارى.

فيما يتعلق بالشق القنصلي ورعاية المصريين بالخارج، أكد وزير الخارجية على حرص الوزارة على تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين المصريين والعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي بهدف تحقيق نقلة نوعية في الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المصريين في الخارج، مشيرًا إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مع الجاليات المصرية بالخارج سواء افتراضيًا أو خلال زياراته الخارجية للتعرف على شواغلهم واحتياجاتهم

الملف القنصلى وسبل دعم المواطنين المصريين بالخارج

ودار نقاش تفاعلى بين وزير الخارجية وأعضاء لجنتى العلاقات الخارجية بمجلسى النواب والشيوخ تناولت العديد من القضايا الإقليمية والدولية، فضلًا عن الملف القنصلى وسبل دعم المواطنين المصريين بالخارج.

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