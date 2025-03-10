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رياضة

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي لشهر فبراير

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو

اختارت رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية، الدولي المصري  محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في شهر  فبراير بالدوري الانجليزي.

وفي سياق آخر، كانت قد كشفت تقارير صحفية عن كواليس عدم تعاقد  باريس سان جيرمان، مع محمد صلاح نجم ليفربول خلال موسم 2017-2018. 

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" أن أوناي إيمري مدرب باريس السابق، خلال الفترة بين 2016 و2018  أكد أن النادي الفرنسي كان بصدد التعاقد مع صلاح.

وقال إيمري "كانت لدينا بعض الشكوك بشأن صفقة محمد صلاح، ولكن تحطمت هذه الشكوك تماما بعد انضمامه إلى ليفربول في 2017".


وأضافت الصحيفة: "صلاح كان على وشك الانتقال إلى باريس في 2017 ولكن تم إغلاق الملف بعد ضم كيليان مبابي ونيمار خلال صيف نفس العام".

وكشفت لوباريزيان: "مسئولو باريس أغلقوا ملف صفقة صلاح، بعد فيتو صريح من ملاك النادي في قطر".

وأكملت الصحيفة تقريرها "وبعدها باتت فرص صلاح ضعيفة في الانتقال إلى باريس مع تواجد نيمار ومبابي، وكذلك ميسي الذي انضم في صيف 2021".

وتابعت "ورغم ذلك فإن العلاقة القوية بين صلاح وناصر الخليفي رئيس باريس، التي امتدت لما يزيد عن 10 سنوات، لم تنقطع، وتقابلا سويا عدة مرات، منها الصورة المسربة الشهيرة لاجتماعهما في أحد مطاعم لندن خلال 2023".

موقف باريس من التعاقد مع صلاح

وختمت لوباريزيان تقريرها بأن صلاح البالغ من العمر 32 عاما، وينتهي تعاقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، يبقى خارج أجندة لويس إنريكي المدير الفني لسان جيرمان، ولويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي.

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